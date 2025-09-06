Oito presos fogem do presídio Manoel Neri em Cruzeiro do Sul

Detentos abriram cavidade na parede da cela; forças de segurança realizam buscas intensivas na região

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), confirmou a fuga de oito detentos do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, registrada na tarde deste sábado (6).

Segundo o órgão, os presos estavam no bloco 7, cela 725, e conseguiram escapar após abrirem uma cavidade na parede da unidade, por volta das 15h.

Assim que a evasão foi constatada, equipes da Polícia Penal, com apoio de outras forças de segurança, iniciaram uma operação de buscas intensivas na região para localizar e recapturar os fugitivos.

O Iapen informou ainda que uma investigação interna será instaurada para apurar as circunstâncias do ocorrido, além do reforço nas medidas de segurança para evitar novas tentativas de fuga.

Devido às buscas e à necessidade de inspeção estrutural no presídio, as visitas programadas para este domingo (7) foram suspensas, conforme autorização judicial.

Em nota oficial, o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, destacou o empenho das forças de segurança e garantiu que o caso está sendo tratado como prioridade.

