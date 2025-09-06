Geral
Oito presos fogem do presídio Manoel Neri em Cruzeiro do Sul
Detentos abriram cavidade na parede da cela; forças de segurança realizam buscas intensivas na região
O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), confirmou a fuga de oito detentos do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, registrada na tarde deste sábado (6).
Segundo o órgão, os presos estavam no bloco 7, cela 725, e conseguiram escapar após abrirem uma cavidade na parede da unidade, por volta das 15h.
Assim que a evasão foi constatada, equipes da Polícia Penal, com apoio de outras forças de segurança, iniciaram uma operação de buscas intensivas na região para localizar e recapturar os fugitivos.
O Iapen informou ainda que uma investigação interna será instaurada para apurar as circunstâncias do ocorrido, além do reforço nas medidas de segurança para evitar novas tentativas de fuga.
Devido às buscas e à necessidade de inspeção estrutural no presídio, as visitas programadas para este domingo (7) foram suspensas, conforme autorização judicial.
Em nota oficial, o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, destacou o empenho das forças de segurança e garantiu que o caso está sendo tratado como prioridade.
Geral
Pastor perde parte da orelha ao ser atingido por árvore durante trabalho em seringal no Acre
Vítima foi socorrida por moradores e levada de barco para hospital em Sena Madureira; estado de saúde exigiu transferência para Rio Branco
Um pastor ficou gravemente ferido na manhã de quinta-feira (4) após ser atingido por uma ingazeira de grande porte durante um trabalho de derrubada no Seringal Cachoeirinha, às margens do rio Purus, a horas de distância do porto de Sena Madureira. Rubis Bezerra da Silva realizava uma broca para outro pastor quando a árvore caiu sobre sua cabeça, prendendo-o no chão e causando perda parcial de uma orelha, além de ferimentos no rosto e nas costas.
Moradores da comunidade resgataram a vítima minutos após o acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou suporte no transporte de barco até o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Após os primeiros socorros, o pastor foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em atendimento especializado.
O caso alerta para os riscos de atividades extrativistas em áreas remotas da Amazônia, onde o acesso a serviços de emergência é limitado. A vítima atuava em uma região de difícil acesso, dependendo de deslocamento fluvial para chegar a unidades de saúde municipal.
Geral
Homem em situação de rua é agredido a pauladas e fica em estado grave
Um homem em situação de rua, identificado como Marcelo, foi agredido com ripadas na cabeça na madrugada deste sábado, 6, na rua Visconde de Mauá, em frente ao Lojão dos Parafusos, no bairro José Augusto, em Rio Branco.
De acordo com a Polícia Militar, o vigilante do estabelecimento relatou que encontrou o homem caído no chão e com sangramento intenso na cabeça. Ele acionou os números de emergência 190 e 192. Segundo o vigilante, Marcelo dormia há cerca de duas semanas em frente ao estacionamento da loja.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado foi deslocada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Marcelo, que apresentava perda massa encefálica e o encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.
A guarnição permaneceu no local até a remoção da vítima para o hospital e registrou a ocorrência para os devidos encaminhamentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.
