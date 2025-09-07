fbpx
Geral

Do PCC ao CV: como facções elegem políticos e contaminam o governo

Publicado

2 horas atrás

em

Mirelle Pinheiro

Nos últimos anos, diversas operações policiais têm revelado a perigosa ligação entre políticos e facções

A infiltração do crime organizado na política brasileira é uma realidade cada vez mais presente e preocupante. Facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), têm buscado eleger prefeitos, vereadores e deputados para garantir seus interesses, lavar dinheiro do tráfico e obter informações privilegiadas.

Nos últimos anos, diversas operações policiais têm revelado a perigosa ligação entre políticos e facções, levando à prisão de agentes públicos em vários estados do país.

A estratégia das facções criminosas é controlar o poder local para facilitar suas atividades ilícitas. Ao eleger prefeitos e vereadores, as facções conseguem acesso a contratos públicos, que são utilizados para lavar dinheiro do tráfico de drogas e de outros crimes.

Além disso, os políticos cooptados pelo crime organizado fornecem informações privilegiadas sobre operações policiais e atuam como braço político das facções, defendendo seus interesses nas câmaras municipais e assembleias legislativas.

Um levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) revelou que, nas eleições de 2024, 12 pessoas com ligações com o crime organizado foram eleitas no estado, sendo 10 vereadores e dois prefeitos. No Ceará, a situação é ainda mais alarmante. Segundo o Ministério Público, o PCC e o CV controlam cerca de 80 prefeituras no estado.

Conexão criminosa

Nos últimos anos, diversas operações da Polícia Federal e dos Ministérios Públicos estaduais têm desarticulado esquemas de corrupção envolvendo políticos e facções criminosas. Na última semana, a Operação Zargun, da PF, prendeu o deputado estadual do Rio de Janeiro TH Jóias, suspeito de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho.

Em abril de 2024, uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu quatro vereadores de cidades da Grande São Paulo e da Baixada Santista, suspeitos de envolvimento em um esquema de fraudes em licitações com o PCC. A investigação revelou que os vereadores direcionavam contratos de prestação de serviços para empresas ligadas à facção.

Cubatão

Um dos casos mais emblemáticos da infiltração do crime organizado na política é o do vice-prefeito de Cubatão, Márcio José de Oliveira, preso em 2021 na Operação Soldi Sporchi (dinheiro sujo, em italiano).

A investigação revelou que o vice-prefeito era o principal elo do PCC na cidade e que ele utilizava seu cargo para beneficiar a facção em contratos públicos.

Segundo o Ministério Público, a quadrilha movimentou cerca de R$ 200 milhões em contratos com a prefeitura de Cubatão e com outras prefeituras da Baixada Santista. O dinheiro, proveniente do tráfico de drogas, era lavado por meio de empresas de fachada que prestavam serviços para as prefeituras.

Geral

“Nós não queremos aqui uma Venezuela, uma Cuba”, diz Bocalom ao falar sobre ato pró-Bolsonaro neste domingo na Gameleira

Publicado

1 hora atrás

em

7 de setembro de 2025

Por

Luciano Tavares

Acompanhado de Kellen, sua esposa, e vestindo um terno azul, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participa do desfile da Independência no Centro da capital.

Ao ser perguntado pelo Notícias da Hora sobre o “Reaja Brasil”, ato pró-Bolsonaro e contra o STF e o governo Lula, marcado para acontecer no Calçadão da Gameleira, a partir das 16 horas, Bocalom defendeu o fortalecimento da democracia.

“Nós não queremos aqui uma Venezuela, uma Cuba. Um Brasil da democracia, um Brasil da família. À tarde nós vamos estar lá clamando por anistia a todos que foram presos injustamente no oito de janeiro, assim como nosso presidente Bolsonaro também.”

Geral

7 de Setembro: ato em Copacabana exibe bandeiras americanas e pede anistia ‘ampla e irrestrita’

Publicado

2 horas atrás

em

7 de setembro de 2025

Por

Senador Flávio Bolsonaro convocou apoiadores do ex-presidente a participarem do ato para pressionar a aprovação do projeto

Ato em Copacabana reúne apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro
Reprodução/Youtube/Flávio Bolsonaro – 7.9.2025

O Dia da Independência do Brasil, comemorado neste domingo (7), foi marcado por diversos atos em todo o país, incluindo o oficial na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Em Copacabana (RJ), manifestantes pediam a aprovação de um projeto de anistia“ampla e irrestrita” para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e na trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros do antigo governo.

Durante o ato, transmitido pelas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro, foram observados cartazes com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na 1ª Turma do STF, e a presença de bandeiras americanas.

Flávio usou as redes sociais para convocar apoiadores a irem às ruas no dia 7 de setembro e incentivou que vestissem roupas nas cores da bandeira do Brasil.

Usando uma blusa verde e amarela com a inscrição “Anistia Já”, o senador pediu presença na última manifestação antes da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os réus envolvidos na trama de tentativa de golpe de 2022.

“A última manifestação antes da farsa que Alexandre de Moraes armou para condenar meu pai, o nosso presidente Jair Bolsonaro, a 40 anos de prisão”, afirmou o político.

Flávio também aproveitou o momento para defender a anistia e a possibilidade de o ex-presidente disputar as eleições de 2026.

Manifestações

Veja a lista de cidades que terão manifestações neste 7 de Setembro

Acre

  • Rio Branco: Praça da Gameleira – 16h

Alagoas

  • Maceió: Praça da Faculdade – 8h e Corredor Vera Arruda – 9h

Amapá

  • Macapá: Praça dos Povos, Marco Zero – 16h

Amazonas

  • Manaus: Ponta Negra – 16h

Bahia

  • Barreiras: Em frente à Átrio Pisos – 8h
  • Canavieiras: Praça Maçônica – 8h
  • Feira de Santana: Viaduto da Av. João Durval – 14h
  • Itororó: Praça Henrique Brito – 10h
  • Salvador: Farol da Barra – 9h

Ceará

  • Fortaleza: Praça Portugal – 16h
  • Juazeiro do Norte: Praça do Giradouro – 16h

Distrito Federal

  • Brasília: Estacionamento da Funarte – 9h

Espírito Santo

  • Vitória: Posto Moby Dick, na Praia da Costa – 12h

Goiás

  • Goiânia: Praça do Sol – 9h

Maranhão

  • Caxias: Av. Central, em frente ao Mix Mateus – 16h
  • São Luís: Av. Daniel de La Touche, em frente à Havan – 9h

Mato Grosso

  • Cáceres: Salão da Matriz São Sebastião – 7h
  • Cuiabá: Praça do Choppão (8 de Abril) – 16h

Mato Grosso do Sul

  • Bonito: Praça do Rotary – 15h
  • Campo Grande: Av. Afonso Pena, em frente ao Bioparque Pantanal – 16h

Minas Gerais

  • Belo Horizonte: Praça da Liberdade – 10h
  • Governador Valadares: Praça dos Pioneiros – 9h
  • Ipatinga: Parque Ipanema – 9h30 e BR381, no bairro do Orto – 10h
  • Juiz de Fora: Praça do Riachuelo (em frente ao Santa Cruz Shopping) – 10h
  • Montes Claros: Av. Deputado Esteves Rodrigues, 235, centro – 9h
  • Muzambinho: Trevo da cidade – 14h
  • Patos de Minas: Em frente ao 15º Batalhão de Polícia Militar – 9h (concentração), 10h (saída da carreata)
  • Uberlândia: Praça Clarimundo Carneiro – 10h

Pará

  • Belém: Avenida Nazaré – 8h30

Paraná

  • Apucarana: Av. Curitiba – 8h30
  • Cascavel: Praça da Bíblia – 15h
  • Curitiba: Praça Nossa Senhora de Salete – 14h
  • Foz do Iguaçu: Praça do Mitre – 14h
  • Guarapuava: Praça Cleve – 15h
  • Jacarezinho: Avenida Brasil, em frente do posto Santa Maria – 9h
  • Londrina: Av. Higienópolis com a Av. JK – 15h
  • Maringá: Catedral de Maringá – 14h
  • Paranavaí: Praça dos Pioneiros – 11h30
  • Pato Branco: Rua Tocantins – 15h
  • Ponta Grossa: Praça Barão de Guaraúna – 15h
  • Umuarama: Praça Paulo VI (Praça da Catedral) – 9h

Pernambuco

  • Caruaru: Grande Hotel – 9h
  • Recife: Av. Boa Viagem, em frente à padaria Boa Viagem – 14h

Piauí

  • Parnaíba: Praça Santo Antônio – 8h
  • Teresina: Ponte Estaiada – 16h

Rio de Janeiro

  • Angra dos Reis: Vila Histórica de Mambucaba, em frente à casa de Bolsonaro – 10h (manifestação) e 19h (oração)
  • Macaé: Praia dos Cavaleiros (Posto 1) – 10h/12h (Linha Verde em direção ao Posto Um / Posto 1)
  • Nova Friburgo: Via Expressa – 13h
  • Rio de Janeiro: Copacabana, Posto 4/5 – 10h/11h (nas areias / Posto 4/5)

Rio Grande do Norte

  • Mossoró: Ginásio Pedro Ciarlini – 7h
  • Natal: Midway Mall – 15h

Rio Grande do Sul

  • Porto Alegre: Parcão (Av. Goethe) – 14h
  • Lajeado: Parque dos Dick – 14h

Rondônia

  • Porto Velho: Espaço Alternativo – 15h

Roraima

  • Boa Vista: Praça Centro Cívico – 12h

Santa Catarina

  • Balneário Camboriú: Praça Almirante Tamandaré – 15h
  • Blumenau: Prefeitura – 15h
  • Chapecó: Praça Coronel Bertaso – 9h
  • Florianópolis: Trapiche da Beira-Mar Norte – 10h
  • Joinville: Em frente à Câmara de Vereadores – 10h
  • São João Batista: Trevo Via Sacra – 15h

São Paulo

  • Águas de Santa Bárbara: Praça da Matriz – 14h
  • Andradina: Prolongamento da Av. Guanabara – 9h
  • Aparecida: Porto → caminhada até a Basílica – 7h
  • Araçatuba: Avenida Pompeu com a Duque de Caxias – 10h
  • Araraquara: Em frente ao Teatro Municipal – 14h
  • Bauru: Praça do Líbano – 10h e Avenida Getúlio Vargas, quadra 19, em frente à Copaíba – 10h
  • Campinas: Pedreira do Chapadão – 9h
  • Dracena: Praça Artur Pagnosi – 10h
  • Franca: Expoagro com destino ao Franca Shopping – 13h
  • Indaiatuba: Parque Ecológico – 10h
  • Jaú: Avenida Antônio Prado Lira (atrás do Shopping) – 14h (concentração), 15h (saída)
  • Jundiaí: Parque da Uva – 10h
  • Marília: Praça Saturnino (Praça da Prefeitura) – 14h
  • Mauá: Praça Mons. Alexandre V. Arminas – 8h30
  • Osasco: Estação de Trem – 8h30
  • Pirajuí: Parque do Povo – 9h (concentração), 10h (saída motocarreata)
  • Pirassununga: Praça Central – 15h
  • Presidente Prudente: Próximo à TV Fronteira – 10h
  • Ribeirão Preto: Centro – 14h
  • Santana de Parnaíba: Largo da Matriz – 14h
  • Santos: Praça da Independência – 14h/15h
  • São José do Rio Preto: Av. Alberto Andalo – 10h
  • São Paulo: Av. Paulista x Rua Peixoto Gomide – 15h, Praça da Sé – 7h (concentração), 10h30 (caminhada), Praça da República – 9h e São Sebastião: Rua da Praia – 9h

Sergipe

  • Aracaju: Orla de Atalaia – 14h

Tocantins

  • Palmas: Praça dos Girassóis – 16h

Geral

Oito presos fogem do presídio Manoel Neri em Cruzeiro do Sul

Publicado

22 horas atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Detentos fugiram do presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

Detentos abriram cavidade na parede da cela; forças de segurança realizam buscas intensivas na região

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), confirmou a fuga de oito detentos do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, registrada na tarde deste sábado (6).

Segundo o órgão, os presos estavam no bloco 7, cela 725, e conseguiram escapar após abrirem uma cavidade na parede da unidade, por volta das 15h.

Assim que a evasão foi constatada, equipes da Polícia Penal, com apoio de outras forças de segurança, iniciaram uma operação de buscas intensivas na região para localizar e recapturar os fugitivos.

O Iapen informou ainda que uma investigação interna será instaurada para apurar as circunstâncias do ocorrido, além do reforço nas medidas de segurança para evitar novas tentativas de fuga.

Devido às buscas e à necessidade de inspeção estrutural no presídio, as visitas programadas para este domingo (7) foram suspensas, conforme autorização judicial.

Em nota oficial, o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, destacou o empenho das forças de segurança e garantiu que o caso está sendo tratado como prioridade.

