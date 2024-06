Oficial: Matheus Henrique é o novo jogador do Cruzeiro

Forte na atual janela de transferências, o Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira, 25, a contratação do meia Matheus Henrique, que estava no Sassuolo, da Itália. O novo jogador do time mineiro assinou contrato até junho de 2029 e poderá ser inscrito a partir do dia 10 de julho.

Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, os mineiros irão pagar 8,5 milhões de euros pelo meia (cerca de R$ 50 milhões). Além do valor, o Sassuolo, rebaixado na última temporada da Serie A, ficará com 10% de uma possível venda futura do jogador. Matheus Henrique começou a sua carreira no Grêmio e foi vendido ao Sassuolo em 2021 por 11 milhões de euros.

❞Momento único na minha carreira. Eu vou fazer o meu melhor dentro e fora de campo e respeitando essa camiseta aqui que é gigante.❞ Vem ver como foi a chegada do Matheus Henrique na Toca! 🦊 Bem-Vindo, MH: https://t.co/qtM6Cp0l4f pic.twitter.com/TQEyhEkCRC — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 25, 2024

Nas suas três temporadas na equipe viveu bons momentos, com campanhas seguras e bons desempenhos. No entanto, o Sassuolo acabou rebaixado para a segunda divisão na última temporarda. Ao todo, ele fez 89 jogos na Itália, com 6 gols e 5 assistências.

Além de Matheus Henrique, o Cruzeiro também já contratou o goleiro Cássio, ex-Corinthians; o zagueiro Jonathan Jesus, que veio do Ceará; e os atacantes Kaio Jorge, ex-Juventus, e Lautaro Díaz, que vem do Independiente del Valle. A Raposa também negocia com o volante Wallace, da Udinese.

Texto retirado de ogol.com.br

https://www.ogol.com.br/noticias/oficial-matheus-henrique-e-o-novo-jogador-do-cruzeiro/644321

