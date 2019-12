As empresas vinculadas à organização criminosa, também obtinham vantagens indevidas em aditivos de obras já licitadas.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (18), a Operação Dreno, tendo como objetivo coibir crimes de corrupção no estado de Rondônia praticados por suposta organização criminosa sediada na cidade de Vilhena, e que atuava principalmente na fraude a licitações da Prefeitura Municipal na gestão anterior.

Cerca de 60 policiais federais estão cumprindo 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Vilhena, Nova Brasilândia d’Oeste, Machadinho d’Oeste, Rolim de Moura, Porto Velho e Brasília.

Também foi determinado o sequestro de bens e valores dos investigados, no montante de aproximadamente R$ 4,2 milhões. As medidas cautelares cumpridas na data de hoje foram expedidas pela Justiça Eleitoral de Vilhena.

Segundo as investigações, iniciadas em 2015, a organização criminosa possuía estrutura e articulação suficiente dentro de entes públicos para fraudar licitações e auferir vantagens indevidas, especificamente na contratação de empresa especializada para a execução de sistema de macrodrenagem-galerias de águas pluviais e canais de drenagem urbana na cidade de Vilhena, com recursos procedentes do Ministério das Cidades e repassados ao município.

As fraudes em procedimentos licitatórios envolveram empresas da região que tinham por finalidade sagrarem-se vencedoras nos certames envolvendo obras públicas executadas pela Prefeitura Municipal de Vilhena/RO, através de acordo prévio de preços e de propostas. Além do prévio favorecimento, as empresas vinculadas à organização criminosa, também obtinham vantagens indevidas em aditivos de obras já licitadas.

Os indiciados responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

