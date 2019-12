O prefeito Tião Flores recebeu em seu gabinete no dia de ontem terça feira 17, moradores dos Ramais da Torre e da Comunidade Mato Grosso, o pedido foi o mesmo, melhorias nos ramais… Com as fortes chuvas muitos trechos apresentam problemas dificultando a trafegabilidade e escoamento da produção.

A prefeitura estava com os maquinários do Ramal do Porvir Km 20 recuperando toda extensão, serviço este que foi concluído, com isso, as maquina serão levadas para Ramal da Torre para tirar os atoleiros e corrigir pontos críticos e na seqüência irá para a comunidade do Mato Grosso para realizar os serviços a fim de garantir acesso aos produtores que moram naquela localidade.

Segundo Flores, são muitos Os pedidos, pois o inverno tem sido muito intenso causando estragos nos ramais, mais a prefeitura vai realizar trabalhos paliativos para garantir que os produtores não fiquem isolados nessa época.

