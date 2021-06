Nicolau Júnior recebe nova diretoria do sindicato dos servidores da Aleac

O deputado estadual Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), recebeu na manhã desta terça-feira, 1, a diretoria do sindicato dos servidores do poder legislativa recém eleita.

A agenda teve com objetivo, antes de tudo, de se estabelecer uma relação de trabalho pautada ainda mais no respeito entre os parlamentares e servidores da casa.

Na certeza de uma relação democrática e saudável, nos colocamos à disposição para discutir e dirimir qualquer assunto inerente ao servidor do Poder Legislativo Acreano”, diz a nova presidente do Sindsplac, Linna Vasconcellos de Souza.

O deputado Nicolau fez questão de agradecer a visita dos representantes do sindicato e mais uma vez enalteceu a figura do servidor do legislativo.

“Eu sempre destaco que nós, deputados, não fazemos nada sozinhos. Sem os servidores da Casa, não conseguiríamos fazer o nosso trabalho. Costumo dizer que o gol que um deputado faz ao aprovar uma lei em benefício da população tem o passe de primeira de um servidor que fez o seu trabalho de forma correta e compromissada. Reafirmei que estamos aqui para, dentro das nossas condições e dentro da legalidade atender as demandas dos servidores trazidas pelo sindicato”, explica Nicolau.