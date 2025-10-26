Brasil
Navio de guerra dos EUA chega a Trinidad e Tobago, em frente à Venezuela
Destróier permanecerá atracado em Port of Spain, a capital de Trinidad e Tobago, até quinta-feira
Um navio de guerra dos Estados Unidos lançador de mísseis chegou neste domingo (26) a Trinidad e Tobago, um pequeno arquipélago situado em frente à Venezuela, em um momento em que Donald Trump intensifica sua pressão sobre Nicolás Maduro, constataram jornalistas da AFP em Port of Spain.
A chegada do USS Gravely havia sido anunciada na quinta-feira pelo governo do arquipélago anglófono de 1,4 milhão de habitantes, cuja ponta ocidental está a cerca de dez quilômetros da Venezuela.
O destróier permanecerá atracado em Port of Spain, a capital de Trinidad e Tobago, até quinta-feira, período durante o qual uma unidade de fuzileiros navais americanos realizará um treinamento conjunto com as forças de defesa do pequeno país caribenho.
“Há uma boa razão para trazerem seu navio de guerra para cá. É para ajudar a limpar os problemas de drogas que estão no território venezuelano”, disse Lisa, uma moradora de 52 anos que prefere não revelar seu sobrenome.
“É por uma boa causa, muitas pessoas serão libertadas da opressão” e do “crime”, acrescentou.
A primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, é uma fervorosa apoiadora de Trump e adotou, desde sua posse em maio de 2025, um discurso virulento contra a imigração e a criminalidade venezuelana em seu país.
Caracas acusa o novo governo trinitário de servir aos interesses de Washington.
Lixo espacial cresce e coloca Terra em risco ao danificar camada de ozônio
O aumento de satélites e lixo espacial representa riscos crescentes à órbita terrestre
O espaço ao redor da Terra enfrenta uma crescente crise de lixo espacial, composta por satélites inativos, restos de foguetes e fragmentos de colisões. Com velocidades médias de 7 km/s, mesmo pequenos detritos podem causar danos severos a naves espaciais, satélites em operação e estações orbitais, como a ISS e a Estação Espacial Tiangong.
O problema se intensifica à medida que megaconstelações privadas de satélites, como a Starlink, planejam lançar dezenas de milhares de unidades. Somente a Starlink já colocou quase 8.000 satélites em órbita desde 2018, e a previsão é atingir 40.000. Redes como Kuiper, OneWeb, Telesat e StarNet também ampliam a densidade orbital, elevando os riscos de colisão e impactos em serviços críticos, como comunicação, navegação, TV e previsão meteorológica.
Principais desafios e riscos do lixo espacial:
- Impactos em órbitas baixas podem danificar satélites ativos e provocar fragmentação em cascata;
- Pequenos detritos, do tamanho de um centímetro, podem perfurar partes sensíveis de estações espaciais;
- Satélites que queimam na atmosfera liberam óxido de alumínio, com potencial de afetar a camada de ozônio;
- Colisões descontroladas podem tornar órbitas inteiras inutilizáveis por décadas.
Para mitigar os impactos, satélites e estações são equipados com escudos multicamadas de até 15 cm, combinando Kevlar, fibra de carbono, fibra de vidro e alumínio, que absorvem e dispersam a energia dos impactos. Testes em laboratórios de hipervelocidade na NASA e na Universidade de Pádua simulam colisões a até 7 km/s, garantindo que os modelos computacionais reflitam a realidade do espaço.
Além disso, satélites em órbita baixa podem ser desacelerados artificialmentepara que queimem na atmosfera. Objetos maiores são direcionados para órbitas “cemitérios” distantes ou depositados no Ponto Nemo, no Pacífico, garantindo que não interfiram em órbitas comerciais.
Consequências e futuro do espaço
A liberação de partículas de óxido de alumínio por satélites mortos pode levar 30 anos até afetar a camada de ozônio, representando uma mudança química significativa na atmosfera. Paralelamente, o aumento constante de detritos orbitais exige planejamento rigoroso de segurança aeroespacial, desenvolvimento de escudos mais leves e eficientes, e coordenação internacional para evitar colisões em larga escala.
O equilíbrio entre exploração espacial, serviços tecnológicos e preservação ambiental depende de políticas sustentáveis, monitoramento contínuo e inovação tecnológica para proteger tanto o meio ambiente quanto a segurança orbital.
IBGE anuncia novo processo seletivo com 9.580 vagas temporárias
Edital está previsto para novembro de 2025
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou o lançamento de um Processo Seletivo Simplificado com 9.580 vagas temporárias para reforçar a capacidade operacional na instituição. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi oficialmente contratada como banca organizadora.
“O PSS para temporários é fundamental para o funcionamento das pesquisas estatísticas e geográficas do país. Ele permite a contratação de profissionais que atuam na coleta de dados atualizados e de alcance nacional”, disse o presidente do IBGE, Marcio Pochmann. E completou: “Para os participantes, representa uma oportunidade de qualificação profissional e experiência técnica. Em síntese, o processo reforça o papel do IBGE como instituição estratégica para o desenvolvimento nacional, ampliando sua capacidade operacional e fortalecendo o Sistema Estatístico e Geográfico Brasileiro.”
O próximo processo seletivo simplificado ofertará 8.480 vagas para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 1.100 vagas para a função de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). Já a publicação dos editais está prevista para novembro de 2025, com provas em janeiro de 2026 e divulgação do resultado final em março do mesmo ano.
Mega-Sena: aposta simples leva R$ 96 milhões. Saiba de onde é sortudo
O concurso 2.932 da Mega-Sena, cujas dezenas foram sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (25/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo, teve ganhador único. A aposta vencedora, que acertou os seis números, é de Ourinhos (SP) e levará para casa a quantia exata de R$ 96.166.949,14.
De acordo com a Caixa, os números foram registrados em aposta simples, de seis dezenas apenas, em uma agência lotérica. Os números da Mega-Sena sorteados foram: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53.
Além do ganhador único de Ourinhos, outras 144 apostas pelo Brasil fizeram a quina, com cinco acertos, levando R$ 27.798,30, cada. Já 6.869 apostas acertaram quatro números, cujo prêmio ficou em R$ 960,58.
O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.933, será na terça-feira (28/10). O valor do prêmio, anunciado pela Caixa, será de R$ 3,5 milhões.
