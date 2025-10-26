IBGE anuncia novo processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Edital está previsto para novembro de 2025

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou o lançamento de um Processo Seletivo Simplificado com 9.580 vagas temporárias para reforçar a capacidade operacional na instituição. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi oficialmente contratada como banca organizadora.

“O PSS para temporários é fundamental para o funcionamento das pesquisas estatísticas e geográficas do país. Ele permite a contratação de profissionais que atuam na coleta de dados atualizados e de alcance nacional”, disse o presidente do IBGE, Marcio Pochmann. E completou: “Para os participantes, representa uma oportunidade de qualificação profissional e experiência técnica. Em síntese, o processo reforça o papel do IBGE como instituição estratégica para o desenvolvimento nacional, ampliando sua capacidade operacional e fortalecendo o Sistema Estatístico e Geográfico Brasileiro.”

O próximo processo seletivo simplificado ofertará 8.480 vagas para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 1.100 vagas para a função de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). Já a publicação dos editais está prevista para novembro de 2025, com provas em janeiro de 2026 e divulgação do resultado final em março do mesmo ano.

Relacionado

Comentários