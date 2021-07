NASF realiza tarde de lazer com grupo de Idoso do José Hassem

Aos poucos a vida vai voltando ao normal, prova disso são os já tradicionais encontros do Centro de Referência do Idoso. Na tarde dessa quarta dia 28/07, foi realizado uma festinha marcando o retorno das atividades no Salão Paroquial do Bairro José Hassem.

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Secretário Municipal de saúde Sérgio Mesquita, Eliad Maria Secretária de Cidadania e assistência Social, Sandra Rodrigues Coordenadora do CRIE. Anistes Meireles Coordenadora do NASF e Raimundinho do Caps. Marcaram presença no evento.

Ao faze uso da palavra o Secretário da Saúde enfatizou a importância desses encontros em grupos.

“Estamos muito felizes em poder estar aqui, vocês são a nossa história viva, e por isso queremos agradecer a todos e nos prontificar em servi-los da melhor forma possível, é por causa de ações como essa que vale a pena você se dedicar ao máximo, por que você vê que além da saúde, tem um trabalho expansivo, é muito mais que saúde, é alegria, e esse é o reflexo de nossas ações, contem comigo, contem com a Secretaria Municipal de Saúde.” Disse Mesquita.

Para Eliad Maria Secretária de Cidadania e Assistência Social, é sempre bom participar dos encontros com os idosos. “A alegria de vocês nos contagia, apesar da agenda corrida, estamos sempre participando dos eventos do Centro de Referência do Idosos, estamos a disposição para servi-los. Pontuou Eliad.

O Policial Civil Aposentado Sr. Elias, aproveitou para agradecer ao prefeito pelo carinho com os idosos de Epitaciolândia. “Queremos agradecer ao prefeito e aos seus Secretários, pelo carinho e atenção com todos nós, em nome de todos o nosso muito obrigado,” Sr. Elias aproveitou para reivindicar ventiladores e um bebedouro para o local.

“Temos o maior prazer em participar dos eventos com vocês, como nós quanto gestão fazemos ações como essa, é porquê nós temos carinho, cuidado e muito compromisso com nosso idosos, eu sempre falava em épocas de campanha que eu queria uma oportunidade para cuidar de nossa gente, e é isso que estamos fazendo, estamos melhorando a nossa cidade aos poucos, pois pegamos uma cidade destruída, ruas, espaços públicos, frotas etc. portanto não é fácil, más vamos trabalhar dia e noite para deixar nossa Epitaciolândia melhor e vamos cuidar bem das pessoas como estamos fazendo.” Disse Lopes.

Além de ações de lazer, a prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde levou serviços médicos para os idosos do Bairro José Hassem.