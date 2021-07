Nicolau Júnior é destaca a conquista da justiça eleitoral do Acre em inauguração do novo prédio

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) inaugurou hoje sua nova sede. Com o novo espaço, os servidores da justiça eleitoral acreana vão ter ainda mais condições de trabalhar na elaboração, organização e condução das eleições que são realizadas a cada dois anos.

Além da nova sede, o momento também foi aproveitado para a outorga de Medalhas do Mérito da Justiça Eleitoral do Acre.

Um outro momento do evento foi a lembrança do trabalho de aperfeiçoamento do voto eletrônico, implantado no Brasil desde as Eleições Municipais de 1996, onde foi destacado o constante aprimoramento do equipamento para a garantia da segurança e transparência do processo eleitoral.

“Muito satisfeito em presenciar mais uma grande conquista da justiça eleitoral. A Assembleia Legislativa do Acre na nossa gestão busca uma relação harmoniosa com todos os poderes. Somos sabedores da seriedade da justiça eleitoral que se dedica de forma muito competente para garantir eleições limpas e fazer com que as leis sejam respeitadas. Estamos aqui também para declarar nossa confiança no processo eleitoral, que é reconhecido em todo o mundo”, afirma Nicolau.