Gusttavo Lima emocionou multidão na abertura dos shows nacionais da Expoacre 2025

Com uma programação cuidadosamente planejada para atender aos direitos e às necessidades dos servidores estaduais, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), encerrou nesta sexta-feira, 25, a 1ª etapa de 2025 do programa RH Itinerante de Gestão de Pessoas na regional do Alto Acre. As atividades foram realizadas no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), no município de Brasileia, e reuniram também servidores públicos de Assis Brasil, Xapuri, Epitaciolândia e Plácido de Castro.

A iniciativa tem como principal objetivo valorizar e qualificar os profissionais do serviço público estadual, promovendo a atualização de procedimentos e a apresentação de novas normativas administrativas aplicadas à Sead e aos demais órgãos da administração pública.

O segundo dia de atividades foi marcado por palestras e oficinas voltadas ao desenvolvimento profissional dos servidores, com foco em temáticas práticas e atuais da gestão pública. Foram abordados temas como:

Educação Financeira e Prevenção ao Superendividamento – Do conceito à prática;

Licenças parentais de acordo com a Jurisprudência do STF: gestante, adotante e de paternidade;

Entendendo o Contracheque – Folha de Pagamento no Setor Público;

RH em foco: procedimentos e práticas para um melhor atendimento;

Reforma da Previdência aprovada pela EC 52/2019 e Novas regras de Aposentadoria de acordo com a LC 154/2005, alterada pela LC 364/2019;

Palestra “IA Generativa na Prática Pública – Modernizando a atuação da administração pública”.

Durante os dois dias de programação, os servidores participaram ativamente das atividades, tiraram dúvidas, compartilharam experiências e receberam orientações sobre rotinas administrativas e novas práticas voltadas à melhoria dos serviços prestados à população.

O secretário adjunto de Pessoal, Guilherme Duarte, destacou a importância do programa para o fortalecimento das equipes regionais. “O RH Itinerante é uma ferramenta de aproximação com os servidores, que permite não apenas qualificar, como também reconhecer o trabalho realizado em cada região do estado. Nosso compromisso é construir uma administração pública mais próxima, moderna e valorizada”, afirmou.

O programa RH Itinerante continuará sua jornada pelas demais regionais do estado ao longo do ano, confirmando o compromisso do governo com a valorização e capacitação contínua dos servidores públicos acreanos.

