A CAIXA informa aos usuários do aplicativo CAIXA Tem nascidos em março para atualizar seus dados cadastrais nesta quinta-feira, 18.

A ação tem o objetivo de oferecer mais segurança, vantagens e praticidade às pessoas, já que a atualização é feita totalmente pelo celular, não sendo preciso ir até uma agência do banco. Basta acessar o aplicativo e seguir as orientações.

A atualização cadastral será realizada de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento dos clientes. Nesta quinta-feira (18/03), devem efetivar a atualização os usuários nascidos em março. No dia 20 de março, os nascidos em abril, e no dia 22, os nascidos em maio. A atualização segue até o dia 31 de março, com os nascidos em dezembro.

Veja o cronograma completo:

Comentários