O que chama atenção desta vez é que as mudanças atingem cargos maiores, de CECs mais elevadas, que ocupam funções consideradas mais importantes na administração pública.

O governador Gladson Cameli continua com sua tesoura afiada em relação aos cargos comissionados em seu governo. No Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 18, Cameli fez dezenas de mudanças em várias secretarias.

Ao todo foram 8 exonerações e 18 nomeações, além de remanejamento de setores entre alguns comissionados. Um dos exonerados foi o presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) Luiz Fernando Duarte Maia, indicado pelo então aliado senador Sérgio Petecão (PSD), que estava no cargo desde o início da gestão do atual governo.

O Detran, pelo grande poder de arrecadação, é considerado um dos cargos mais cobiçados entre as autarquias do governo. A escolhida para substituir Luiz é a atual diretora de operações do órgão, Taynara Martins.

Conterrânea de Gladson Cameli, a nova presidente é policial militar há mais de 10 anos e atuou por diversos anos no policiamento ostensivo de trânsito, além de ter sido gerente da 1 Ciretran de Cruzeiro do Sul.

As mudanças atingiram comissionados da Casa Civil, Sesacre, e principalmente a Secretaria Ciência e Tecnologia com 10 exonerações e nomeações.

