Mesmo com uma significativa redução nos índices de notificação de casos de dengue, a prefeitura está intensificando as ações de combate e prevenção da doença. Segundo informou o Secretário Interino de Saúde Jonathan Mansour, o município teve uma redução muito grande nos casos más a ações continuam.

A ação de combate ao mosquito é uma parceria da Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde de Epitaciolândia com o Setor de Endemias do Estado do Acre e conta ainda com a parceria da Agevisa de Rondônia.

Um novo inseticida conhecido por “Cielo” está sendo utilizado contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O veneno está sendo aplicado nos bairros de Epitaciolândia.

“Esse inseticida é recomendado para situações de surtos, epidemias e atividades de bloqueio de transmissão através da redução do vetor Aedes aegypti adulto”, explica o Técnico Estadual Vigilância Sanitária Dorian Jinkins, segundo ele, o novo inseticida tem cheiro de menta, ao contrário do antigo produto utilizado, que tinha um cheiro incômodo.

