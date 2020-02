G1.com

Stanley Underhill de 91 anos era reverendo da Igreja Anglicana e passou a maior parte de sua vida tentando esconder seus instintos e sua natureza por ser considerado aberração. Na época de seu nascimento ser gay era abominável e criminoso.

Na adolescência ele começou a descobrir os corpos masculinos.

“A visão do corpo (do professor de natação) mergulhando era excitante”, trecho da biografia de Stanley Underhill.

Conversar com seus pais sobre, era inviável e não havia aberturas para tais assuntos, ele então entrou para marinha e após a segunda guerra foi designado a trabalhar em um porta-aviões que transportava mulheres casadas com soldados.

Durante um incidente envolvendo uma das esposas, que caiu e quebrou a perna, Stanley desmaiou por conta do sangue e foi socorrido por Alex, seu primeiro amor.

Mas, infelizmente eles não puderam ficar juntos. Alex ‘percebeu’ que o relacionamento dos dois era ”pecaminoso” e decidiu se casar com uma mulher. Stanley não conseguia suprimir seus sentimentos então, depois de sofrer diversas represálias e até exorcismos ele decidiu recorrer a um velho amigo: Jesus.

“Eu secretamente pedi a ele que fosse meu amigo e me guiasse ao longo da vida.”

Durante a vida adulta dedicou-se a fazer sua própria interpretação das passagens bíblicas e, apesar de sofrer ameaças, se manteve firme. ”Quando abri os olhos, encontrei-o (Alex) olhando para mim. Ele estava me dizendo algo. Não ouvi o que ele me disse. Mas nossos olhares se encontraram, e eu me apaixonei por ele.”

“Dada a hipocrisia contínua das autoridades da igreja, eu não estava preparado para sair do armário.A igreja perdeu uma grande oportunidade de mostrar compaixão e compreensão como Cristo em relação aos gays[…]Lamento muito ter sido privado de uma vida sexual normal, algo que me causou muita frustração”, declarou o ex pastor.

