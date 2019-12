Depois de ser compartilhado no Facebook, o vídeo rapidamente alcançou o Twitter e o Reddit

Extra

Uma cena de carinho e amizade de um menino com a síndrome de Down com um garoto autista, seu colega de classe, se tornou viral nas redes sociais.

Nas imagens, o jovem com Down conforta o amigo com um cafuné na nuca até abraçá-lo para tentar acalmá-lo, enquanto acariciava seus cabelos. A criança autista estava angustiada e se tranquilizou com o gesto de carinho e empatia demonstrados.

___________

A cena foi registrada em Jalisco, México.

___________

O vídeo rodou o mundo e já teve mais de 19 milhões de visitas. Depois de ser compartilhado no Facebook, o vídeo rapidamente alcançou o Twitter e o Reddit, onde inúmeras pessoas compartilharam suas próprias experiências sobre a bondade de crianças com síndrome de Down.

Vários pais e familiares de crianças com síndrome de Down e autismo deixaram comentários para enaltecer a atitude do menino e contar alguns casos parecidos.

Comentários