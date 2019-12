Os pais do pequeno Pedro Lucas Muniz, de três meses, que morreu no dia 15 de fevereiro de 2016 após fazer uma nebulização na UPA do Segundo Distrito, em Rio Branco, ganharam na Justiça uma indenização no valor de R$ 50 mil. A decisão da 2ª Vara de Fazenda Pública foi publicada na última segunda-feira (2).