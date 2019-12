A premiação dos estudantes enche de orgulho a sociedade cruzeirense

JURUÁ EM TEMPO

Os estudantes cruzeirenses apresentaram excelente desempenho na segunda e última fase da 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), versão 2019. O município foi o único a obter 1 medalha de ouro, 1 de prata, além de 10 no bronze e 25 de Menção Honrosa. Não é a primeira vez que os alunos da rede estadual do município ganham destaque nacional por seus conhecimentos em Matemática.

Este ano, em especial, a única medalha de ouro do estado foi para o aluno cruzeirense Samuel Aquiles. Uma das medalhas de prata foi conquistada pelo aluno Kalel Lucena, ambos da escola de Ensino Fundamental I e II, São José.

Após passar da primeira fase, Samuel Aquiles, começou a se dedicar mais estudando nos horários opostos às aulas. “Fiquei bem feliz com a medalha de ouro. Na verdade não sabia nem se ia passar, mas o que me ajudou muito foram as aulas de matemática, no contra-turno. Agradeço aos meus professores Janaira e Alisson, como também a minha escola São José”, ressaltou.

Nas medalhas de bronze se destacaram os alunos das unidades escolares estaduais: São Jose, Rêgo Barros, Presbiteriana, Padre Carlos Kunz, Governador Hugo Carneiro, Colégio Militar Dom Pedro II e Tancredo de Almeida Neves. Quanto ás Menções Honrosas, além das escolas já citadas, o Colégio Cristão Cruzeiro também foi contemplada.

Segundo a diretora da Escola São José, Rosa Mônica, todos os alunos se esforçaram bastante, estudando aos sábados e feriados para que houvesse esse sucesso da instituição na Obmep 2019. “O esforço valeu a pena”, pontuou a diretora.

A premiação dos estudantes enche de orgulho a sociedade cruzeirense, demonstrando que a escola vem desenvolvendo ao longo dos anos atividades que são mais desafiadoras e permitem que o aluno aprenda mais.

Para a Coordenadora Geral do Núcleo da SEE/CzS, Ruth Bernardino, a Olimpíada apresenta a matemática aos alunos de um modo muito lúdico, muito atraente, muito instigante.”Ela faz com que a matemática através, da resolução de problemas, se torne um desafio”, salientou a coordenadora.

Por outro lado, o Centro de Matemática, Ciências e Filosofia têm sua contribuição, oportunizando que os alunos tenham aprendizagem em outras dimensões desta ciência e de como ela se aplica na escola e na vida.

A coordenadora do Centro de Matemática, Randélia Bernardino, lembrou que em anos anteriores já foram conquistadas 3 medalhas de prata. E a média anual de medalhas de bronze chega a 13 premiações – um reflexo do esforço dos alunos aliado ao trabalho das instituições escolares.

“Procuramos estabelecer parcerias com as escolas proporcionando aos nossos estudantes novos desafios no campo da matemática. O Instituto oferece cursos de matemática básica e intermediária a fim de apoiar o ensino das escolas do município.” pontua Randélia.

A OLIMPÍADA

A Obmep é a maior competição de matemática do país. Envolve alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º do médio das cinco regiões brasileiras e busca estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. O ano passado contou pela primeira vez com a adesão de escolas particulares.

É uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

Comentários