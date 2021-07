Mulher presa com 9kg de cocaína na BR 317 é condenada a mais de 13 anos de cadeia

Em março do ano corrente, uma mulher de 51 anos foi presa durante uma operação policial de rotina na BR 317, onde envolveu equipes do Gefron e Polícia Militar do 5º Batalhão, além da participação da equipe canina.

Em tempo, a mulher estava se deslocando da fronteira do Acre em um ônibus intermunicipal rumo a capital, Rio Branco, que foi parado para uma vistoria de rotina. Foi quando os policiais descobriram dentro de uma mochila, pouco mais de 9 quilos de cloridrato de cocaína.

A mochila, foi identificada de propriedade de uma mulher de 51 anos, que pretendia chegar na cidade de Belo Horizonte (MG), com a droga. Com a prisão em flagrante por tráfico internacional de drogas, entre outros delitos previstos no Código Penal, a mesma foi conduzida para a delegacia de Epitaciolândia e ficou a disposição da Justiça até este mês de Julho.

Segundo foi apurado, a mulher passou uma audiência recentemente, onde foi condenada a cumprir uma pena de 13 anos e sete meses pelo crime de tráfico de drogas.

Em tempo, se destaca o trabalho do Ministério Público do Acre, através da promotoria que contou com um bom trabalho que resultou na condenação expressiva perante a Justiça.