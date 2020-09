A vítima seria moradora de rua e estava trafegando em uma bicicleta, quando dois bandidos em uma motocicleta se aproximaram e o passageiro efetuou um tiro na cabeça de Luciana

Ithamar Souza

Uma mulher identificada apenas como Luciana foi morta com um tiro na cabeça, na tarde deste sábado (19), na Rua Santa Irapuru, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima seria moradora de rua e estava trafegando em uma bicicleta, quando dois bandidos em uma motocicleta se aproximaram e o passageiro efetuou um tiro na cabeça de Luciana. Em seguida, a dupla fugiu.

A mulher não resistiu ao ferimento e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher e corpo e levar à sede, para a realização de exames.

Policiais militares estiveram no local e ainda tentaram procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações do caso.

Comentários