MPAC homologa resultado final do processo seletivo de estágio

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) publicou, nesta quarta-feira, 9, em edição extra do Diário Eletrônico do MPAC (Dempac), a homologação do resultado final do II Processo de Avaliação e Seleção de Estagiários, destinado ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva.

A publicação contém a lista das candidatas e dos candidatos aprovados e classificados para todas as áreas previstas no processo seletivo.

O resultado final do processo seletivo foi publicado na última sexta-feira, 4. As convocações serão realizadas por meio de publicação no Dempac.

Com carga horária semanal de 30 horas, o processo seletivo de estágio do MPAC oferece 42 vagas nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Fonte: PMAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários