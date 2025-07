PF prende homem por comércio ilegal de aves silvestres no Acre

Jairton Bezerra é réu pela morte de Paula Gomes e continuará preso preventivamente; defesa tenta retirar qualificadoras do crime

A Justiça do Acre manteve a prisão preventiva de Jairton Silveira Bezerra, acusado de assassinar a ex-companheira Paula Gomes da Costa com golpes de faca, na frente da própria filha, em novembro do ano passado. A decisão foi do juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco.

Ao reavaliar o caso, o magistrado entendeu que não houve qualquer fato novo que justificasse a revogação da medida, destacando que a situação processual do réu “encontra-se em ordem” e que permanecem válidos os fundamentos que motivaram a prisão.

Jairton foi preso no dia 6 de novembro de 2023, ao se apresentar espontaneamente na Delegacia da Mulher, acompanhado de um advogado. O crime aconteceu sete dias antes, na Estrada de Porto Acre, região do bairro Alto Alegre, quando ele atacou Paula com múltiplos golpes de faca diante da filha do casal.

A defesa do acusado também apresentou um recurso em sentido estrito, contestando a sentença de pronúncia e buscando retirar algumas das qualificadoras atribuídas ao crime. O recurso será analisado pelo Tribunal de Justiça do Acre, mas ainda não há data definida para o julgamento.

A reavaliação da prisão preventiva está prevista para ocorrer novamente em 90 dias, conforme determina a legislação.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários