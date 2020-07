Ex-ministro da Justiça reforçou o papel da sociedade na fiscalização dos agentes públicos.

A entrevista foi dada na noite de domingo (5) ao GloboNews Debate. Na ocasião, Moro foi questionado sobre a avaliação da passagem dele pelo governo de Jair Bolsonaro, as perspectivas para o futuro e os caminhos para o combate à corrupção e à criminalidade.

Sobre as denúncias de corrupção na saúde, alvo do Ministério Público e da Polícia Federal nos estados, o ex-juiz disse que como cidadão se sente mal. “Nenhuma sociedade vive com níveis tão gritantes de corrupção ou impunidade”, disse.

Ele avalia que o legado da Lava Jato no combate aos crimes praticados pelos políticos deveria ser uma sociedade que fiscaliza mais seus agentes públicos. Para Moro, a expectativa também é que as pessoas não pratiquem esses crimes com tanta naturalidade, como no passado.

“Ver situações que podem envolver desvios de recursos públicos para a compra de equipamentos ou material para salvar vidas, o desvio desse tipo de recurso, não vou dizer que é um crime lesa a pátria, é quase uma crime de genocídio. Você deixar as pessoas ao desamparo, aproveitando a fragilidade e a vulnerabilidade do sistema de controle, ou dessa urgência decorrente da pandemia para ter esse tipo de comportamento. Vejo com grande pesar”, afirmou.

Ele ainda destacou o papel da sociedade como fiscalizador do papel dos governantes e diz que as suspeitas de corrupção na saúde, que motivam operações da polícia desde abril, deixam uma lição.