moradora de rua é morta a facadas e jogada em igarapé amarrada a pedaço de concreto

O corpo foi encontrado por populares boiando nas águas do igarapé, no Parque São Francisco. Eles então informaram às polícias Militar e Civil, que foram ao local, e acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer a remoção do cadáver, que já estava em estado inicial de decomposição.

Conforme os Bombeiros, o corpo da mulher estava amarrado a um pedaço de concreto, que aparentava ser uma parte da calçada do parque. A mulher tinha marcas de várias perfurações de arma branca na região do peito.

O local foi isolado para o trabalho da pericia e em seguida o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).