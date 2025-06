Mirtalia/Adelaide e Aluízio/Carlos são campeões da 2ª etapa do Circuito Acreano

A Federação Acreana de Futsal definiu nessa sexta, 27, em um congresso técnico realizado na sede da entidade todos os detalhes do Campeonato Estadual Feminino. A competição terá seis times na disputa: Borussia, Calafate, Real Sociedade, Rio Branco, Veneza e Villa.

“Tínhamos a intenção de ter um número maior de times no Estadual. O mais importante é a promoção do torneio com qualidade”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Fórmula de disputa

As seis equipes irão jogar entre si em um turno único e as quatro primeiras avançam às semifinais. Os vencedores irão disputar o título e a vaga do Acre na Taça Brasil em 2026.

