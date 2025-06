Independência enfrenta o Trem em um jogo chave na luta pela classificação

Independência e Trem, do Amapá, fazem um jogo importante neste domingo, 29, a partir das 18h30, na Arena da Floresta, pela primeira fase do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tricolor é o 4º colocado com 14 pontos e a Locomotiva é o 6º somando 11.

Tricolor com mudanças

O técnico Ivan Mazzuia vai fazer mudanças no Independência. Gustavo volta a lateral esquerda após cumprir suspensão e Eduardo entra na vaga de Ancelmo por opção tática.

“Tentamos tornar a equipe mais forte. Esse é um jogo chave e vencer vai nos deixar em uma excelente condição na luta pela classificação”, avaliou Ivan Mazzuia.

Anderson joga

O atacante Anderson tem presença certa no Independência. O atleta recebeu uma sondagem do futebol asiático, mas a diretoria do clube quer o atleta em campo contra o Trem.

No apito

Jean Maciel Latorraca, do Mato Grosso, comanda Independência e Trem. Os acreanos Antônio Neilso

