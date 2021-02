A postagem da esposa do ex-comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Ulysses Araújo, causou polêmica nas redes sociais, já que foi apontada como não ser dos grupos prioritários listados no plano de imunização. Porém, ela rebateu informando que fazia estágio na unidade fazendo atendimento psicológicos.

O MP está pedindo um relatório da policlínica com o número de pessoas que receberam as doses, entre outras informações que podem auxiliar na apuração de possíveis irregularidades na aplicação das vacinas. O órgão pede ainda que essas pessoas que não fazem parte da prioridade não recebam a segunda dose da vacina.

“Por intermédio da Promotoria de Defesa da Saúde, o MPAC expediu ainda uma recomendação para que o município de Rio Branco passe a fiscalizar as vacinas aplicadas nas unidades de Saúde para verificar se a ordem de prioridade está sendo seguida, analisando a documentação comprobatória dos servidores contemplados com a vacina, além de verificar a inserção destes no grupo prioritário dos profissionais de saúde”, destaca a nota do órgão.

Postagem

A imagem, divulgada no story do Instagram, mostra Dayanna, que também é empresária, recebendo a vacina de uma profissional de saúde. Ela marcou a localização do lugar e escreveu: ‘1ª dose para conta’.