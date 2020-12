O Ministério da Educação regulamentou nesta segunda-feira (28) a implantação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim\0 em 2021, para implementação das Escolas Cívico-Militares nos Estados e municípios.

O programa dará apoio técnico para implantação dessas escolas, como também apoio de pessoal militar, nos locais onde houver disponibilidade, para implantação de Ecim do Ministério da Educação em 2021.

Além disso, ajudará com recursos financeiro, conforme disponibilidade orçamentária, para cobertura de despesas operacionais e regulamentares atendidas no âmbito do Plano de Ações Articuladas e Programa Dinheiro Direto na Escola, mantendo colaboação à capacitação dos profissionais que atuarão nas Ecim, nas modalidades presencial e a distância.

As escolas cívicos-militares começaram a ser implantadas no Acre no governo de Sebastião Viana e ganharam forte impulso com Gladson Cameli, que trabalhar para criar novas unidades no Acre nos próximos anos.

