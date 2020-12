Foi encontrada na noite deste domingo, 27, a mulher de 23 anos que estava desaparecida em uma área de mata, na zona rural de Xapuri, desde a última quinta-feira, 24, quando saiu da casa de uma irmã após um desentendimento com familiares.

As informações que foram apuradas davam conta de que ela havia saído da casa de uma irmã por volta das 5 horas da manhã da véspera de Natal, usando uma coberta vermelha em torno do corpo, não sendo mais vista desde então.

Acionados depois de alguns dias do desaparecimento, militares do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na região do Ramal da Alegria, durante este domingo, 27, sem que fossem encontrados vestígios da localização da jovem.

No entanto, com o cair da noite, ela gritou por socorro e foi ouvida por moradores que a localizaram e acionaram novamente o Corpo de Bombeiros. Ao retornar ao local, a guarnição a encontrou desorientada e com sinais de insolação e desidratação.

Identificada pelo nome de Maria Helena, a moça foi resgatada pelos Bombeiros e levada para o hospital Epaminondas Jácome, onde chegou bastante debilitada. Até o fechamento desta nota, ela permanecia sendo medicada na unidade de saúde.

Comentários