Milhares de foliões prestigiam última noite do Carnaval de Brasileia 2023

Por Wesley Cardoso, com a colaboração de Gislene Salvatierra

O momento mais esperando do Carnaval de Brasiléia é sem dúvidas, o desfile do Bloco “As Rolinhas do Coronel”. Trata-se de um bloco livre onde todos podem participar sem restrições, com uma regra: Os homens dever se fantasiar de mulher e as mulheres se quiseram podem também se fantasiar de homens.

É aí que tudo fica muito engraçado, cada ano o bloco ganha mais adeptos, você vê de tudo um pouco, e é claro o motivo principal, a diversão, criatividade e muito bom humor.

Como tudo aconteceu?

O conhecido bloco “Rolinhas do Coronel” é formado por homens de todas as idades vestidos de mulheres, que tradicionalmente todos os domingos de carnaval, se concentram na parte alta e desfilam numa caminhada até o centro da cidade, na Praça Hugo Poli.

O bloco nasceu há mais de 20 anos, é assim denominado em homenagem ao saudoso Carlos César (in-memorian), a quem os amigos carinhosamente chamavam de “Coronel Baleia”, que junto com os filhos César (in-memorian), Sander, os sobrinhos Luciano, Jean, Anailton, outros familiares e amigos se vestiam de mulheres, maquiados pelas filhas Nazaré, Toia, as amigas Socorro, Janete, namoradas e esposas, para sairem no domingo da casa do “Coronel” para a praça. Ele na frente na sua conhecida CD tocando as músicas de carnaval mais conhecidas, animando o grupo.

Naquela época a TV Globo estava apresentando a Novela “Tieta” onde o coronel chamava as meninas que trabalhavam na casa dele de “Rolinhas”, daí que tudo “colou”. Carlito faleceu em outubro de 2000, mas o bloco continua e cada vez tem mais adeptos numa nova geração, sendo na atualidade uma atração junto com o “Bloco do Boi” e o antigo bloco “Os Pancadões”, fazendo parte tradicionalmente da programação do CARNAVAL de Brasiléia.

As “Rolinhas” brincam faceiras todos os carnavais, seguidas de perto em carros e a pé, pelas esposas, namoradas e simpatizantes até a Praça central, palco do carnaval.

Uma clássica homenagem a diversidade da nossa cidade e ao amor pelo carnaval!

Esse ano para marcar de vez o retorno do carnaval de rua, a prefeitura junto com a organização, proporcionou a Carreta Sonho Meu para puxar o Bloco “As Rolinhas do Coronel”, saindo da rotatória na parte alta da cidade, descendo por avenidas e ruas até o centro da cidade.

Veja as fotos do desfile:

