Gefron apreende pistola e portador na Estrada do Pacífico durante abordagem de rotina

A Copa Verde acabou para o Rio Branco Futebol Clube na tarde e noite deste domingo (18), quando a equipe estrelada foi derrotada pelo Princesa do Solimões 1 x 0 jogo realizado no Estádio Florestão.

O gramado foi o grande responsável pela má atuação das duas equipes no primeiro tempo. Muito encharcado, não dava para se apresentar uma grande partida de futebol, mesmo assim o Rio Branco bem que devia ter saído com um placar a seu favor com o jogador Murilo e com o atacante Marlon que desperdiçaram duas oportunidades, mas, bola parou nas mãos do goleiro Waldson. Aos 41 do primeiro tempo, o Princesa deu o troco no goleiro Marcão. Felipe Tiririca soltou a bomba, mas a bola foi na trave do goleiro estrelado.

Na segunda etapa, não deu para mostrar um bom futebol, o gramado não oferecia condições e a falta de criatividade das duas equipes foi o que se viu por parte dos atletas. Outro detalhe foi a arbitragem do Sr. Andrey da Silva e Silva que ignorou uma penalidade em cima do jogador Matheus Hassen, que foi empurrado dentro da área, revoltando toda a comissão técnica e torcedores que estavam no estádio.

Mas, quando todo mundo já esperava uma decisão nas cobranças de pênaltis, veio a surpresa aos 40 minutos. Caio lançou na área estrelada a bola sobrou para Filipinho que dominou e mandou para o gol estrelado sem chances para o goleiro Marcão, marcando 1 x 0 Princesa.

Com o gol marcado, o Rio Branco ainda tentou buscar o empate, mas não teve mais força. Com o resultado o Estrelão está fora da Copa Verde, a única competição nacional que tinha participação.

Agora irá se preparar para o Estadual que começa dia 4 de março. Já a equipe amazonense segue na competição e vai enfrentar o Manaus na próxima quarta-feira, na Arena da Amazônia

