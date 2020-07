A manutenção da candidatura de Bocalom a prefeito de Rio Branco também tem o apoio do deputado José Bestene (MDB), posição mantida em conversa com o senador Sérgio Petecão (PSD).

A candidatura de Tião Bocalom (Progressistas) a prefeito de Rio Branco continua sólida.

E agora referendada por uma gravação do presidente nacional do PROGRESSISTAS, senador Ciro Nogueira, reafirmando que, a senadora Mailza Gomes (Progressistas) está empoderada pela executiva nacional a conduzir a candidatura de Bocalom a prefeito de Rio Branco.

A gravação que o Blog teve acesso com exclusividade aconteceu um dia antes do ex-prefeito James Gomes, representando a senadora, que está grávida, ter vindo ao Acre participar do encontro com o governador Gladson Cameli sobre a sucessão municipal na capital, que acabou cancelado Também ficou definido pela direção regional que o pastor Reginaldo, que teve um áudio vazado com críticas ao governador, será mantido na presidência do diretório municipal.

Sobre o assunto, Petecão foi enfático: “a página da discussão da escolha do candidato do Progressistas a prefeito da capital já foi virada dentro do partido, a decisão não é minha, sou do PSD, os dirigentes do PP é que decidiram, sou apenas um apoiador do Velho Boca, por causa da aliança com o PSD, este sim, o meu partido”, comentou Petecão ao Blog.

