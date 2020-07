Cameli também enalteceu a marca de 10 mil altas médicas de pacientes que foram acometidos pela doença

Foi divulgado uma vídeo do governador Gladson Cameli (Progressistas), onde mais uma vez prestou contas das ações do governo em meio à pandemia do coronavírus.

Além disso, Gladson ironizou a ‘saúde de primeiro mundo’ prometida pelo PT em 20 anos de governo no Acre. Segundo ele, em pouco tempo de sua gestão.

Foi duplicado o número de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e construído dois hospitais de campanha em menos de 50 dias. “Em um ano e meio, fizemos mais que foi feito em 20 anos”, declarou.

Cameli também enalteceu a marca de 10 mil altas médicas de pacientes que foram acometidos pela doença.

O gestor deu ênfase na redação de óbitos no Estado pelos veículos de comunicação do país, além do fato de o Acre estar entre os melhores no índice de transparência nos gastos com a Covid-19. “Estamos com a melhor nota na transparência com os gastos contra a Covid”, explicou o governador.

