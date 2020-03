Na madrugada do último sábado, 29, duas motocicletas foram incendiadas na rua Luiz Moreira da Rocha, bairro Aeroporto Velho em Cruzeiro do Sul. O crime aconteceu por volta das 3 horas da manhã, no momento em que as motos estavam estacionadas na rua.

Em um carro, que pertence a um dos proprietários das motos, os criminosos escreveram “avisamos” e deixaram as iniciais de uma facção criminosa.

Os donos dos veículos informaram a Polícia Militar, que esteve atendendo a ocorrência no local, que não sabiam a motivação do ato criminoso. A Polícia Civil deve investigar o caso.

