Vereador do PT vota a favor de “Bode” e ele vai seguir no cargo mesmo sob acusações de corrupção

TIÃO MAIA

O prefeito interino de Capixaba, município a 77 quilômetros de Rio Branco, Antônio Nogueira, conhecido por “Joãozinho” ou por “Bode” (MDB) vai continuar no cargo. Graças às manobras que ele, seu advogado e assessores executaram desde a última sexta-feira (28), na sessão na qual foi votado o relatório que pedia sua cassação, na sessão da noite do último sábado (29), dois votos a favor e duas abstenções, o que barrou a pretensão da oposição, que precisava de seis votos para cassar o mandato.

As manobras do prefeito quase lhe saíram pela culatra: antes da sessão, ele enviou mensagem à Câmara anunciando que ausentar-se-ia da cidade. Junto enviou inclusive comprovante de uma passagem de ônibus com destino a Porto Velho (RO) comprada em seu nome, mas não teria viajado de verdade. Isso fazia parte da manobra para que o presidente da Câmara, Richard Silva, assumisse o cargo de prefeito e deixasse de votar com a oposição, como ele parecia. Richard assumiu a prefeitura e em seu lugar foi convocado o suplente, Waldir, que acabou votando a favor da cassação do prefeito.

No entanto, com apenas cinco votos, a oposição foi derrotada por apenas um voto, já que a maioria absoluta do total da Câmara de vereadores seria 6 votos. “Bode” foi salvo pelos votos dos vereadores Marcondes (MDB) e Jorge Capoeirop (PT). Como os vereadores Kemy (PSD) e Giliard (MDB) se abstiveram, o prefeito saiu vitorioso e deve voltar a assumir a prefeitura nos próximos dias.

Vereadores como Jorge Capoeiro, Marcondes, Kemy e Giliard deixaram a sede da Câmara vaiados pela população. As vaias eram bem mais intensas em relação a Jorge Capoeiro, que é do PT e que se jacta no município das suas boas relações no município com os irmãos Vianas Jorge e Tião Viana, ex-senadores e ex-governadores do PT. Antes da sessão, Capoeiro esteve reunido com Jorge Viana em Rio Branco e na reunião teria sido orientado a votara favor do prefeito acusado de corrupção. “São uns vendidos”, diziam moradores de Capixaba em faixas e cartazes.

O prefeito esteve ameaçado de cassação acusado de ter cometido irregularidades maiores que o prefeito afastado, José Augusto, que está fora do mandato por ordem judicial faz mais de um ano. Entre as irregularidades estariam pagamentos irregulares para pessoas que, embora contratadas, não prestavam serviços à prefeitura e seus salários iriam parar nas contas de pessoas próximas ao prefeito, como as irmãs Sara e Ruth Frank, as quais chegaram a ser presas pela Polícia Federal em novembro do ano passado e foram soltas mediante pagamento de fiança.

