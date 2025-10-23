Brasil
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 85 milhões
As seis dezenas do concurso 2.931 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 85 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Brasil
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4
A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (23) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 4.
O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,42. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 18,91 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,88 bilhões.
Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.
No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
Os beneficiários de 39 cidades receberam o pagamento na segunda-feira (20), independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores de 22 municípios do Acre afetados pela seca e moradores de algumas cidades em quatro estados: Amazonas (três), Paraná (duas), Piauí (duas), Roraima (seis) e Sergipe (quatro).
Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).
Regra de proteção
Cerca de 1,89 milhão de famílias estão na regra de proteção em outubro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. No mês, 211.466 famílias entraram na regra de proteção.
Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois anos para um. No entanto, a mudança só abrange as novas famílias que entraram na fase de transição. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.
Brasil
Acre monitora situação no Peru e mantém alerta em cidades fronteiriças
Secretário de Segurança, coronel Américo Gaia, afirma que GGIF realiza levantamento de inteligência sobre possíveis reflexos dos conflitos em Lima; até o momento não há registros de impacto na região
O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel Américo Gaia, informou que as autoridades estaduais estão em alerta, especialmente nas áreas de fronteira, devido aos recentes conflitos no Peru que levaram o governo peruano a decretar estado de emergência em Lima. O monitoramento está sendo realizado por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGIF), que reúne informações de inteligência sobre possíveis reflexos do cenário peruano na região acreana.
“Estamos fazendo um levantamento de inteligência pelo GGIF. Assim que concluirmos, passaremos para divulgação”, explicou Gaia. O secretário destacou que, até o momento, não há registros de instabilidade ou impactos diretos nas cidades fronteiriças do Acre. “A princípio, pelo que se sabe, o conflito está acontecendo em Lima e parece não ter se estendido para os demais departamentos”, informou.
O estado de emergência no Peru foi anunciado pelo presidente José Jerí na noite de terça-feira (21) e começou a valer à meia-noite. A medida autoriza ações mais rígidas de segurança e reforço policial nas ruas da capital peruana. Desde que assumiu a presidência no início de outubro, após a destituição de Dina Boluarte, Jerí tem enfrentado protestos de grupos da sociedade civil e jovens que exigem medidas contra a criminalidade, com registros de uma morte e mais de 100 feridos em confrontos recentes.
“A Secretaria de Segurança Pública se posicionou através de nota:
Em consulta informal com a Polícia Nacional do Peru (PNP), fomos informados de que os manifestos estão concentrados em Lima e Callao, e que o trânsito de turistas no país segue normal. Até o momento, as autoridades peruanas não solicitaram qualquer auxílio do nosso setor de Segurança Pública.
Em virtude dessa situação, o Acre continuará monitorando a situação nas fronteiras e avaliando qualquer impacto que possa ocorrer. Não está prevista, neste momento, a adoção de medidas como o fechamento das fronteiras ou restrições adicionais. Estamos comprometidos em garantir a segurança da população e a fluidez nas relações fronteiriças, mantendo um acompanhamento constante das informações que possam surgir.
Estamos preparados para agir conforme necessário, sempre priorizando a segurança e o bem-estar dos acreanos.”
Brasil
Acre tem seis ganhadores na quina da Mega-Sena; prêmio acumula R$ 85 milhões para próximo concurso
Cinco apostadores de Rio Branco e um de Senador Guiomard acertaram quatro dezenas e faturaram entre R$ 900 e R$ 2,7 mil; ninguém acertou as seis dezenas no país
Seis apostadores do Acre foram premiados no concurso da Mega-Sena realizado nesta terça-feira (21), tendo acertado quatro das seis dezenas sorteadas. Cinco deles são de Rio Branco e um de Senador Guiomard, que faturaram valores entre R$ 900 e R$ 2,7 mil cada, dependendo do tipo de aposta realizada – incluindo apostas simples, bolão e modalidades online.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 11 – 13 – 14 – 36 – 45. No cenário nacional, 70 apostas fizeram a quina (cinco números acertados) e receberam aproximadamente R$ 40 mil cada. Como nenhum apostador acertou os seis números, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá na quinta-feira (23).
