Acre monitora situação no Peru e mantém alerta em cidades fronteiriças
Secretário de Segurança, coronel Américo Gaia, afirma que GGIF realiza levantamento de inteligência sobre possíveis reflexos dos conflitos em Lima; até o momento não há registros de impacto na região
O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel Américo Gaia, informou que as autoridades estaduais estão em alerta, especialmente nas áreas de fronteira, devido aos recentes conflitos no Peru que levaram o governo peruano a decretar estado de emergência em Lima. O monitoramento está sendo realizado por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGIF), que reúne informações de inteligência sobre possíveis reflexos do cenário peruano na região acreana.
“Estamos fazendo um levantamento de inteligência pelo GGIF. Assim que concluirmos, passaremos para divulgação”, explicou Gaia. O secretário destacou que, até o momento, não há registros de instabilidade ou impactos diretos nas cidades fronteiriças do Acre. “A princípio, pelo que se sabe, o conflito está acontecendo em Lima e parece não ter se estendido para os demais departamentos”, informou.
O estado de emergência no Peru foi anunciado pelo presidente José Jerí na noite de terça-feira (21) e começou a valer à meia-noite. A medida autoriza ações mais rígidas de segurança e reforço policial nas ruas da capital peruana. Desde que assumiu a presidência no início de outubro, após a destituição de Dina Boluarte, Jerí tem enfrentado protestos de grupos da sociedade civil e jovens que exigem medidas contra a criminalidade, com registros de uma morte e mais de 100 feridos em confrontos recentes.
“A Secretaria de Segurança Pública se posicionou através de nota:
Em consulta informal com a Polícia Nacional do Peru (PNP), fomos informados de que os manifestos estão concentrados em Lima e Callao, e que o trânsito de turistas no país segue normal. Até o momento, as autoridades peruanas não solicitaram qualquer auxílio do nosso setor de Segurança Pública.
Em virtude dessa situação, o Acre continuará monitorando a situação nas fronteiras e avaliando qualquer impacto que possa ocorrer. Não está prevista, neste momento, a adoção de medidas como o fechamento das fronteiras ou restrições adicionais. Estamos comprometidos em garantir a segurança da população e a fluidez nas relações fronteiriças, mantendo um acompanhamento constante das informações que possam surgir.
Estamos preparados para agir conforme necessário, sempre priorizando a segurança e o bem-estar dos acreanos.”
Acre tem seis ganhadores na quina da Mega-Sena; prêmio acumula R$ 85 milhões para próximo concurso
Cinco apostadores de Rio Branco e um de Senador Guiomard acertaram quatro dezenas e faturaram entre R$ 900 e R$ 2,7 mil; ninguém acertou as seis dezenas no país
Seis apostadores do Acre foram premiados no concurso da Mega-Sena realizado nesta terça-feira (21), tendo acertado quatro das seis dezenas sorteadas. Cinco deles são de Rio Branco e um de Senador Guiomard, que faturaram valores entre R$ 900 e R$ 2,7 mil cada, dependendo do tipo de aposta realizada – incluindo apostas simples, bolão e modalidades online.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 11 – 13 – 14 – 36 – 45. No cenário nacional, 70 apostas fizeram a quina (cinco números acertados) e receberam aproximadamente R$ 40 mil cada. Como nenhum apostador acertou os seis números, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá na quinta-feira (23).
Pastora é assassinada a facadas pelo próprio filho de 19 anos em Manaus
Nádia Regina Andrade, 45 anos, dedicava sua vida a orar pela libertação espiritual do filho; caso expõe histórico de violência doméstica na família
Uma tragédia familiar chocou a zona Leste de Manaus nesta quarta-feira (22): a pastora Nádia Regina Andrade, de 45 anos, foi assassinada a facadas pelo próprio filho de 19 anos. O crime revelou uma rotina antiga de violência doméstica que a vítima tentava superar através da fé e das orações.
Nádia era pastora da Igreja Pentecostal do Amor de Deus e dedicava sua vida à oração pela libertação espiritual do filho. De acordo com relatos de uma amiga da família, ela era uma mulher conhecida por sua força e dedicação religiosa: “jejuava e orava todas as madrugadas pela libertação espiritual de toda a sua família”.
A vítima mantinha a esperança de que o filho, por ser jovem, pudesse ter um futuro promissor pela frente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas como feminicídio, e o suspeito foi preso em flagrante. O crime chama atenção para a complexidade da violência doméstica, onde a vítima muitas vezes busca ajuda através da fé enquanto convive com o agressor.
O agressor, João Vitor, de 19 anos, apresentava problemas psicológicos e demonstrava comportamento agressivo desde a infância. Ele era violento com os irmãos e, com o passar do tempo, passou a agredir também a mãe. Apesar disso, dona Nádia sempre o perdoava e mantinha a esperança de sua recuperação.
“Todo mundo sabia que ele batia nela. Tentamos avisar várias vezes, mas mãe é assim, perdoa. Eu conheço ele desde pequeno, ele sempre foi agressivo”, contou um vizinho.
Esse morador relatou ainda que foi ameaçado por João Vitor pouco antes do assassinato. “Ele veio para cima de mim com a faca na mão. Quando vi que ele estava descontrolado, recuei. Minutos depois, fez o que fez com a própria mãe.”
Testemunhas informaram que Nádia acabara de chegar do trabalho, onde atuava como auxiliar de serviços gerais, quando foi atacada dentro de casa. “Ela mal abriu a porta e ele já a esfaqueava”, comentou outro vizinho.
Familiares confirmaram que João Vitor já havia sido denunciado pela própria irmã por agressões e que todos viviam amedrontados com suas crises de fúria.
Poucas horas após o assassinato, o jovem foi capturado pelo tribunal do crime e executado em um ramal da comunidade Coração de Mãe. O corpo dele foi encontrado no fim da tarde pela polícia.
Tião Bocalom sofre “pressão política positiva” para disputar governo do Acre em 2026
Secretário Cid Ferreira confirma que prefeito de Rio Branco é incentivado por aliados a levar modelo de gestão da capital para o interior do estado
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), tem sido alvo de uma “pressão política positiva” dentro de sua base aliada e pela própria administração municipal para disputar o Governo do Acre nas eleições de 2026. A informação foi confirmada na noite desta terça-feira (21) pelo secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, amigo pessoal e aliado político do prefeito há décadas.
De acordo com Ferreira, embora outros nomes da direita acreana estejam sendo cogitados, o consenso entre os secretários da gestão é que Bocalom se destaca pela experiência administrativa, legado político e resultados concretos.
“Ele é o mais indicado. Os secretários têm incentivado, sim, e a opinião geral é que ele deveria disputar. As ruas estão pedindo isso, pelo excelente trabalho que ele vem realizando”, afirmou o secretário.
O eventual projeto de candidatura já começou a movimentar os bastidores da política acreana, com proposta de levar ao interior o modelo de obras e infraestrutura aplicado na capital. A possível entrada de Bocalom na corrida eleitoral ocorre em meio a indefinições no campo político da direita no Acre, onde o senador Alan Rick e a vice-governadora Mailza Assis seriam eventuais adversários, mesmo que os três sejam ideologicamente aliados.
