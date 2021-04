Raimari Cardoso

Mais 2,3 milhões de medicamentos de intubação orotraqueal (IOT) serão distribuídos pelo Ministério da Saúde a partir desta sexta-feira, 16, com previsão de chegarem aos estados em um prazo máximo de 48 horas. Os remédios chegaram ao Brasil na noite desta quinta, 15, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Os insumos foram adquiridos na China e doados ao Governo Federal por um grupo de empresas formado pela Petrobras, Vale, Engie, Itaú Unibanco, Klabin e Raízen. Em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, citou que a ação vai reforçar a assistência ao Sistema Único de Saúde (SUS) e os cuidados aos pacientes em todo o País.

“A obrigação de adquirir esses medicamentos é de estados e municípios. Todavia, estamos em uma emergência pública internacional e nós temos que tomar as providências necessárias para assegurar o abastecimento em todo o País, principalmente em municípios menores que não têm condições de compra”, disse o ministro.

De acordo com a pauta de distribuição do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério da Saúde, o Acre vai receber 21.280 unidades de fentanila, 751 de propofol, 22.796 de midazolam e 123 de cisatracúrio. Os medicamentos são bloqueadores neuromusculares, analgésicos e sedativos.

“Com esta doação, nós conseguimos garantir, conforme os dados enviados, pelo menos 10 dias de abastecimento em relação ao bloqueador neuromuscular, analgesia e sedação por midazolam, e 15 dias com propofol. O estado é o responsável, junto aos municípios, para fazer a redistribuição em sua própria rede assistencial”, ressaltou o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), Hélio Angotti Neto.

Há duas semanas, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgou nota informando que apesar de todas as dificuldades agravadas com a pandemia do novo coronavírus, o governo vêm mantendo o fornecimento dos medicamentos de Intubação Orotraqueal – IOT – (kit intubação) para as unidades de saúde vinculadas ao Estado.

“Nossa atual situação de estoque de medicamentos de IOT se dá em virtude da agilidade e esmero da equipe da Sesacre na aquisição emergencial por dispensa de licitação dos itens que não havia saldo em Ata vigente, bem como o excelente contato e troca de informações com o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) para recebimento de auxílio do Ministério da Saúde com o envio de alguns desses medicamentos”, diz a nota.

O Ministério da Saúde diz que desde o início da pandemia da Covid-19 já enviou aos estados e municípios mais de 8,6 milhões de medicamentos para intubação. Além disso, O MS afirma que atua na aquisição de medicamentos hospitalares por outros meios: há dois pregões em aberto e está em andamento uma compra direta via OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde.

Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde.

Comentários