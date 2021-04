“Hoje, felizmente estamos recebendo essa notícia. Estamos muito gratos e só esperamos que as coisas melhorem cada vez mais.” Essas foram as palavras do presidente da Associação dos Moradores do Bairro Nazaré, Paulo Cavalcante, ao ser informado sobre a obra de expansão de rede para levar água a mais quatro bairros de Brasileia.

A notícia foi dada aos moradores pela diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra, e pela prefeita Fernanda Hassen, durante visita aos bairros Nazaré e Alberto Castro, nesta quinta-feira, 15.

“Estou muito feliz de estar aqui hoje junto com a prefeita, a pedido do governador, para ajudar a realizar esse sonho, pelo qual a prefeita já lutava há muitos anos”, disse Waleska Bezerra.

A obra será realizada pelo governo do Acre, em parceria com a prefeitura. O projeto prevê a construção de mais de três quilômetros de rede para levar água a mais de mil famílias dos bairros Nazaré, Francisco Rabelo, Alberto Castro e Samaúma.

“Água é vital para o ser humano. Hoje é um dia de alegria, agradecemos a Deus e ao governador Gladson Cameli, que tão logo recebeu nossas reivindicações e acionou o Depasa para nos atender”, enfatizou a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassen.

Os materiais e insumos necessários à realização das obras já foram comprados e a execução do serviço deve se iniciar em junho, tão logo os produtos sejam entregues pelos fornecedores.

Ainda em Brasileia, o governo do Estado, por meio do Depasa, prepara a entrega da obra de manutenção predial da estação de tratamento de água do município. Executados com recursos próprios, os projetos contemplaram a reforma da estrutura física do laboratório, da casa de química, da casa de cloração e depósito. As intervenções irão corrigir desgastes causados pela ação do tempo e melhorar o ambiente, bem como as condições de trabalho de gestores e técnicos.

Em parceria com a prefeitura, os acessos à unidade do Depasa em Brasileia também recebem melhorias. O investimento total é de mais de R$1,5 milhão.

A dona de casa Franscisca Elizângela Silva, moradora do bairro Nazaré, abordou a importância da ação do poder público no bairro. “Nossa maior dificuldade é no verão, principalmente para quem tem criança. Essa era uma reivindicação antiga e o que posso dizer é que estamos muito agradecidos.”

Assis Brasil

Na região de fronteira, os investimentos também contemplam a ampliação da rede e a manutenção predial do Depasa em Assis Brasil. Em visita à regional do Acre nesta sexta, 16, a presidente do Depasa foi ao local acompanhar os preparativos para a entrega das obras aos moradores do município.

O prefeito Jerry Correia agradeceu os investimentos do governo: “Hoje temos água suficiente e com qualidade, e logo teremos a tão sonhada ampliação da rede de abastecimento; nossos agradecimentos ao governador Gladson Cameli”.

As intervenções realizadas em Assis Brasil nos últimos dois anos permitiram aumentar a capacidade de produção e melhorar a distribuição de água na cidade. A unidade, que antes produzia 15 litros por segundo, agora trata 40 litros. O sistema, que antes funcionava por gravidade, agora conta com bombeamento, e de forma híbrida garante a distribuição a todos os usuários cadastrados no sistema de Assis Brasil.

Atualmente, funcionando 14 horas ininterruptas, o sistema de abastecimento de Assis Brasil produz cerca de 40% mais do que é necessário para atender a demanda do município.

“A intenção é essa, trabalhar em parceria para atender a população; e a pedido do governador estamos aqui, à disposição, para atender as prefeituras do interior “, destacou a presidente do Depasa.

