O mecânico Jeferson Maia de Lima, de 43 anos, foi encontrado morto, na tarde desta quinta-feira (23), dentro da própria residência na Rua Barra do Sol, no Bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o corpo do mecânico foi encontrado por moradores da região, que viram a casa aberta e foram conferir o que tinha acontecido. Ao chegar no local, os populares avistaram o cadáver amarrado e com várias marcas de tiros espalhadas pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia. No local, a perícia confirmou ainda que o corpo apresentava vários sinais de tortura.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local, recolheram o cadáver e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A polícia suspeita que o crime tenha ocorrido durante a madrugada desta quinta-feira, e pode ter sido efetuado por um grupo de criminosos que teria invadido a casa. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas o caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ecos da Notícia

Comentários