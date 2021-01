O Enem é realizado em outubro, mas ele foi cancelado por causa da pandemia do novo coronavírus.

Apesar do aumento do número de casos de Covid-19, o Ministério da Educação descarta alterar a data do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontecerá agora em janeiro. Diante do avanço da pandemia, o governo da Bahia enviou um pedido de cancelamento das provas.

Mas o ministério diz que as datas estão mantidas e não pretende alterar o cronograma.

Segundo a pasta, já foram tomadas medidas para garantir a segurança dos estudantes durante a prova. Serão 53 mil salas a mais para aplicação dos exames neste ano.

O reforço foi feito por causa da necessidade de distanciamento, mas também pelo aumento do número de inscritos.

São quase 600 mil inscritos a mais para fazer a prova presencial — outros 96 mil farão o exame digital.

As provas presenciais serão nos dias 17 e 24 de janeiro. E o Enem digital vai acontecer nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Tradicionalmente, o Enem é realizado em outubro, mas ele foi cancelado por causa da pandemia do novo coronavírus.

