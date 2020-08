A morte do ator norte-americano Chadwick Boseman, anunciada na última sexta-feira (28/8), comoveu o mundo. Um comunicado divulgado em suas redes sociais contou que o intérprete do icônico super-herói Pantera Negra lutava contra um câncer no cólon (região do intestino grosso) desde 2016. Seus últimos trabalhos, inclusive, foram gravados em meio a cirurgias e sessões de quimioterapia

Na internet, vários famosos prestaram homenagens emocionantes ao artista de 42 anos, entre eles vários colegas de elenco nos filmes da saga Os Vingadores, da Marvel. Veja os relatos:

Chris Evans

“Estou absolutamente devastado. Isso está além de um coração partido. Chadwick era especial. Original de verdade. Ele era um artista profundamente engajado e constantemente curioso. Ele ainda tinha muitos trabalhos maravilhosos para criar. Sou infinitamente grato pela nossa amizade. Descanse em poder, Rei.”

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

Zoe Saldana

“Descanse em Poder, rei T’Challa. Meu coração está tão pesado agora. Sua morte me abalou muito. Sempre vou falar de você para os meus filhos. Você foi um dos homens com mais classe que já conheci em minha vida. Foi uma honra dividir minutos de tela com você e termos nos cruzado em eventos de imprensa. Apesar de nos conhecermos de longe, você sempre deixou uma forte impressão por conta da sua energia, postura e gentileza. Que o Universo te leve para a sua terra prometida, irmão.”

Chris Hemsworth

“Vou sentir sua falta, cara. Absolutamente devastador. Uma das pessoas mais gentis e genuínas que já conheci. Mandando amor e apoio para toda a família. Descanse em paz.”

Brie Larson

“Chadwick era alguém que irradiava poder e paz. Que aguentou por muito mais do que ele próprio. Que tirava um tempo para realmente ver como os outros estavam e falava palavras encorajadoras quando você se sentia inseguro. Eu me sinto honrada de ter as memórias que tenho. As conversas, as risadas. Meu coração está com você e sua família. Você fará muita falta e nunca será esquecido. Descanse em poder e em paz, meu amigo.”

Mark Ruffalo

“Tudo o que tenho a dizer é que as tragédias acumuladas este ano se tornaram mais profundas com a perda de Chadwick Boseman. Que homem e que talento imenso. Irmão, você foi um dos maiores de todos os tempos e sua grandeza estava apenas começando. Amo você. Descanse em poder, rei.”

Samuel L. Jackson

“Obrigado, Chadwick Boseman, poe tudo que você nos deu. Nós precisávamos e sempre iremos apreciar isso! Um talentoso e generoso artista, e um irmão de quem dolorosamente sentiremos falta.”

THANK YOU @chadwickboseman for all you gave us. We needed it & will always cherish it! A talented & giving artist & brother who will be sorely missed🙏🏿 RIP — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) August 29, 2020

Chris Pratt

“Minhas preces vão para a família de Chadwick e seus entes queridos. O mundo sentirá falta de seu tremendo talento. Deus dê descanso à sua alma.”

Angela Bassett

“Era para Chadwick e eu estarmos conectados, para sermos uma família. Mas o que muitos não sabem é que nossa história começou muito antes de sua virada histórica como Pantera Negra. Durante pré-estreia de Pantera Negra, Chadwick me lembrou de algo. Ele sussurrou que, quando recebi meu diploma honorário da Howard University, sua alma mater, ele era o aluno selecionado para me acompanhar naquele dia. E lá estávamos nós, anos depois, como amigos e colegas, curtindo a noite mais gloriosa de todas! Passamos semanas nos preparando, trabalhando, sentando um ao lado do outro todas as manhãs em cadeiras de maquiagem, nos preparando para o dia juntos, como mãe e filho. Estou honrada por termos vivido essa experiência de círculo completo. A dedicação desse jovem foi inspiradora, seu sorriso contagiante, seu talento irreal. Então, presto homenagem a um belo espírito, um artista consumado, um irmão com alma… ‘Você não está morto, mas voou para longe …’. Tudo que você possuía, Chadwick, você deu livremente. Descanse agora, doce príncipe.”

https://www.instagram.com/im.angelabassett/?utm_source=ig_embed

Tom Holland

“Chadwick, você era ainda mais herói fora das telas do que dentro delas. Um exemplo não só para mim no set, mas para milhões de outros ao redor do mundo. Você trouxe alegria e felicidade para tantos e tenho orgulho por ter podido te chamar de amigo. Descanse em paz, Chadwick.”

Don Cheadle

“Sentirei sua falta, irmão de nascimento. Você sempre foi luz e amor para mim. Meu Deus…”

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god … ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever … https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020

Jeremy Renner

“Chadwick é uma inspiração, um guerreiro com um grande coração que nunca será esquecido. Eu estou profundamente devastado com sua morte. Mandando amor para a família Boseman.”

https://www.instagram.com/jeremyrenner/?utm_source=ig_embed

A Marvel e a Disney também se manifestaram e lamentaram o falecimento do ator: “Nossos corações estão quebrados e nossos pensamentos estão com a família de Chadwick Boseman. Seu legado viverá para sempre. Descanse em paz.”

A empresa concorrente DC, que tem entre seus heróis Batman, Mulher Maravilha e Super-Homem, fez questão de prestar sua homenagem. “Para um herói que transcende universos. Wakanda Forever. Descanse em Poder, Chadwick”, dizia a mensagem compartilhada nas redes sociais.

Que tristeza! Muita força para a família, os amigos e os fãs de Chadwick.

Comentários