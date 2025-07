MPAC prende seis mulheres em operação contra esquema de “golpe do Pix” em Rio Branco

Evento acontecerá na Concha Acústica, em parceria com Governo do Acre e AMUPAC

O Sebrae promove neste sábado (19), o primeiro Palco Cultural 2025, na Concha Acústica, em Rio Branco, das 16h às 23h. O evento tem como objetivo fomentar a cultura e impulsionar a Economia Criativa no estado do Acre, buscando transformar vocações e potenciais empreendedores em negócios.

A ação contará com apresentações de artistas locais e a participação de empreendedores do Fórum de Economia Solidária, que comercializarão alimentos, bebidas e artesanato, movimentando a economia local.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, o evento reafirma o compromisso da instituição com o fortalecimento da Economia Criativa no Acre. “Nós acreditamos no potencial transformador da cultura como negócio, e esse evento é uma vitrine para artistas, empreendedores criativos e iniciativas que movimentam a economia local com inovação, identidade e talento”, disse.

O evento contará com atrações como Os Cobras Dance, Breakdance do Acre, Kellen Reggae Band, Lara Pontes e muito mais.

Outras edições do Palco Cultural 2025 devem acontecer nos próximos meses, na Concha Acústica e Gameleira, as datas serão divulgadas no Instagram @sebraenoacre. O evento é uma realização do Sebrae em parceria com o Governo do Acre e Associação de Músicos e Produtores Culturais Independentes (AMUPAC).

Sobre a Economia Criativa

Este setor é formado por atividades econômicas que tem a criatividade, conhecimento e cultura como principais insumos, envolvendo áreas como artes, audiovisual, música, gastronomia, design e cultura, gerando valor simbólico e financeiro. A Economia Criativa impulsiona inovação, movimenta mercados e fortalece o empreendedorismo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários