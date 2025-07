Governo Federal libera recursos para assistência farmacêutica no Acre

Durante uma visita técnica às obras do viaduto na Avenida Ceará, em Rio Branco, nesta quinta-feira (17), o governador Gladson Cameli foi questionado sobre a possibilidade de a direita acreana lançar um candidato único ao governo em 2026. Apesar de já ter declarado apoio à vice-governadora Mailza Assis (PP), Cameli evitou confirmar se ela será, de fato, a escolhida do grupo político que governa o Acre.

“Você acha que nós podemos perder o governo? Um projeto que está dando certo?”, disse o governador, ao reforçar que o grupo deve agir com unidade e sem imposições. “Nós vamos fazer de 2025 o ano do executar. No momento certo, que vai ser no ano que vem, logo no início, nós vamos sim tomar as decisões que forem tomadas em conjunto. Não vai ter imposição. Ninguém é candidato de si próprio. É um grupo. E esse grupo tem que ser ouvido”, afirmou.

Acompanhado do prefeito Tião Bocalom (PL), do senador Márcio Bittar (PL) e de deputados federais, Cameli mencionou que o foco atual é na entrega de obras e no cumprimento de promessas de campanha, mas sinalizou que haverá uma construção política mais clara a partir do próximo ano.

“De hoje até dezembro, temos que mostrar para a sociedade aquilo que nós dissemos na eleição passada. Nós cumprimos”, pontuou. “Vamos sentar na mesa, lavar roupa suja se for necessário, debater, mas vamos vir com um discurso que não é demagogo. É um discurso comprovado”, completou o governador.

Questionado sobre a posição de Mailza, que assumirá o cargo de governadora caso renuncie em abril de 2026, como exige a legislação eleitoral, o governador declarou que caberá a ela decidir se terá condições de concorrer. “Se eu renunciar no dia 4 de abril, ela vira governadora. E ela mesma vai saber se vai ter condições ou não de disputar a eleição”, disse.

Cameli também defendeu a atuação conjunta entre prefeituras e governo estadual. Ao citar a atuação de Bocalom na capital, incentivou que o prefeito visite mais municípios do interior: “As portas estão abertas. A regional do Baixo Acre precisa conhecer mais o Juruá, e o Juruá, mais aqui. Para ver os trabalhos que estão sendo feitos”.

O governador encerrou com uma fala ambígua sobre alianças e aspirações políticas futuras: “Qual é o político que não quer ser governador? […] Bocalom está nessa estrada há quanto tempo? A Mailza está fazendo o trabalho dela. Mailza e Bocalom podem estar juntos. Tudo é possível”.

