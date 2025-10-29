Manoel Moraes defende ações do governo no caso da Maternidade e sai em defesa de Gladson Cameli

Durante a sessão ordinária realizada na manhã desta quarta-feira (29), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP), usou a tribuna para defender as medidas adotadas pelo Governo do Estado em relação à morte do recém-nascido José Pedro, ocorrida na Maternidade Bárbara Heliodora, e para reforçar seu apoio ao governador Gladson Cameli. O parlamentar lamentou o episódio, classificando-o como doloroso, mas afirmou que o governo agiu de forma rápida e responsável.

“O governo procurou saber o que aconteceu, interveio e afastou os envolvidos. Foi designado um delegado de polícia para apurar a parte criminal, se houver, para que tudo fique muito claro. Isso é o que se deve fazer em um Estado democrático”, afirmou. Moraes destacou que a gestão estadual não se omitiu e que a apuração está em andamento com total transparência. “Em uma democracia, o governo não pode agir de forma arbitrária, e o que foi feito está dentro da legalidade. O caso será esclarecido, e as medidas cabíveis serão tomadas”, acrescentou.

O líder do governo aproveitou para pedir paciência e compreensão aos servidores da saúde, que cobram a conclusão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da categoria. Ele reconheceu as dificuldades enfrentadas, mas assegurou que a gestão tem responsabilidade e compromisso com os trabalhadores. “Sei das angústias dos servidores e da importância desse plano, mas é preciso entender as limitações do Estado. As conquistas virão dentro das condições que o governo pode oferecer. Essa pauta será resolvida com diálogo e responsabilidade”, garantiu.

Moraes também elogiou a atuação do deputado Adailton Cruz (PSB) pela forma como tem conduzido as demandas da categoria e incentivou o diálogo entre os representantes sindicais e o Executivo. “O sindicalista tem que saber negociar, e o deputado Adailton é um grande negociador. Ele entende o que o Estado pode fazer e está ajudando a construir uma solução equilibrada para os servidores”, afirmou.

Em outro momento do discurso, o parlamentar abordou as investigações envolvendo o governador Gladson Cameli e saiu em defesa do chefe do Executivo, destacando que ele tem agido dentro da lei e confiando na Justiça. “O governador está tranquilo. Contratou bons advogados, como qualquer cidadão faria, e vai enfrentar o processo com serenidade. Ele tem o direito de recorrer, de se defender e de provar sua inocência”, disse. Moraes ressaltou ainda que o governador é vítima de ataques políticos e que sua trajetória será reconhecida pela população.

“Gladson Cameli é um homem de bem, que tem trabalhado pelo Acre. A oposição pode até tentar, mas ele continuará de pé e será o senador mais votado da história do Estado”, declarou o líder do governo. O deputado finalizou reforçando a confiança no resultado das investigações e na força política do governador. “Confiamos na Justiça e no trabalho de Gladson. Ele tem o respeito e o carinho do povo acreano, e, com certeza, sairá dessa ainda mais forte.”

