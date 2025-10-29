Acre
Adailton Cruz pressiona governo por conclusão do PCCR da Saúde e cobra explicações sobre óbito de recém-nascido
Durante a sessão ordinária realizada na manhã desta quarta-feira (29), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Adailton Cruz (PSB) voltou a cobrar do Governo do Estado a conclusão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde e tratou da morte do recém-nascido José Pedro, ocorrida na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. O parlamentar destacou que o governo havia prometido entregar o plano até o dia 30 de setembro, mas adiou novamente o prazo para 31 de dezembro.
“Ontem, a equipe de governo se reuniu com os trabalhadores da saúde, mas, em vez de apresentar o plano concluído, pediu mais dois meses de prazo. Os servidores estão cansados de esperar e, neste momento, se reúnem em assembleia no auditório do Pronto Socorro para deliberar sobre as próximas ações. Essa Casa precisa estar ao lado desses profissionais, que sustentam o sistema de saúde com esforço e dedicação”, afirmou. Adailton reforçou que continuará acompanhando a mobilização da categoria. “Estarei com eles, como sempre estive, cobrando a entrega desse plano, que é uma reivindicação justa e essencial para o reconhecimento da saúde pública acreana.”
O deputado também lamentou profundamente a morte do bebê José Pedro, que foi retirado vivo do próprio velório após erro médico, e cobrou apuração rigorosa do caso. “Fiquei abalado com o ocorrido. Esse fato mancha a imagem da nossa saúde pública e abala a confiança da sociedade nas unidades hospitalares. É uma situação lamentável e grave, que não poderia ter acontecido”, disse. Ele ressaltou que, embora os profissionais da maternidade trabalhem sob sobrecarga e com déficit de recursos, a falha precisa ser apurada com transparência. “A Maternidade Bárbara Heliodora enfrenta falta de leitos, de técnicos, de enfermeiros e de equipamentos, mas é necessário identificar e responsabilizar os envolvidos para que tragédias como essa não se repitam.”
Adailton informou ainda que protocolou um pedido de esclarecimento à Secretaria de Estado de Saúde e apresentou requerimento para convocar o secretário da pasta e a direção da maternidade a prestarem esclarecimentos à Comissão de Saúde da Aleac. “Estamos convocando o secretário e a direção da Maternidade Bárbara Heliodora para que, no próximo dia 12, às 9 horas, venham a esta Casa explicar o que aconteceu. Essa Casa e a sociedade acreana merecem respostas”, afirmou. O parlamentar encerrou sua fala se solidarizando com a família do bebê e com os trabalhadores da saúde. “Deixo minha solidariedade à família de José Pedro e a todos os profissionais que se dedicam, mesmo diante das dificuldades. Continuaremos cobrando respostas e lutando por um sistema de saúde mais justo e humano.”
Gladson Cameli espera que julgamento no STJ não sofra “interferência política”
Governador do Acre afirmou estar “pronto e preparado” para apresentar sua defesa na Operação Ptolomeu, com sessão marcada para 19 de novembro
O governador Gladson Cameli declarou durante evento em Rio Branco, nesta quarta-feira (29), que espera que seu julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ), marcado para o dia 19 de novembro no âmbito da Operação Ptolomeu, “não tenha interferência política”. A manifestação foi dada durante a solenidade de comemoração de um ano de atividades do Centro de Atenção ao Servidor (CASS).
“Graças a Deus que já foi marcado, porque acaba com esse imbróglio de politização que fica acontecendo aqui no Estado. Confio na Justiça. Vai ser mais um momento pra eu expor minha defesa. Tô pronto e preparado. Só não quero que isso tenha interferência política”, afirmou o governador aos jornalistas.
O governador Gladson Cameli manteve postura serena e conciliadora durante suas declarações nesta manhã. O gestor evitou qualquer tom de confronto e reforçou que permanece focado nas ações administrativas do governo do Acre, demonstrando confiança em um desfecho justo do processo pela Operação Ptolomeu.
A estratégia de Cameli em evitar polarização e manter o discurso na esfera jurídica – rather than política – reflete uma tentativa de desescalar a tensão em torno do caso. Seu posicionamento calmo, mesmo sob intenso escrutínio público, transmite uma imagem de tranquilidade perante o processo que definirá seu futuro político.
Ao enfatizar a continuidade dos trabalhos governamentais, o governador busca sinalizar normalidade institucional e compromisso com a administração estadual, independentemente dos desdobramentos judiciais que enfrentará nas próximas semanas perante o Superior Tribunal de Justiça.
Cameli, que repetiu sua confiança no Poder Judiciário, enfatizou que o julgamento representará uma oportunidade para apresentar sua defesa de forma ampla. A Operação Ptolomeu, que investiga supostas irregularidades em contratações no âmbito do governo acreano, tem sido um dos principais focos de atenção política no estado, com o governador reiterando publicamente sua inocência e a expectativa de um julgamento imparcial.
Manoel Moraes defende ações do governo no caso da Maternidade e sai em defesa de Gladson Cameli
Durante a sessão ordinária realizada na manhã desta quarta-feira (29), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP), usou a tribuna para defender as medidas adotadas pelo Governo do Estado em relação à morte do recém-nascido José Pedro, ocorrida na Maternidade Bárbara Heliodora, e para reforçar seu apoio ao governador Gladson Cameli. O parlamentar lamentou o episódio, classificando-o como doloroso, mas afirmou que o governo agiu de forma rápida e responsável.
“O governo procurou saber o que aconteceu, interveio e afastou os envolvidos. Foi designado um delegado de polícia para apurar a parte criminal, se houver, para que tudo fique muito claro. Isso é o que se deve fazer em um Estado democrático”, afirmou. Moraes destacou que a gestão estadual não se omitiu e que a apuração está em andamento com total transparência. “Em uma democracia, o governo não pode agir de forma arbitrária, e o que foi feito está dentro da legalidade. O caso será esclarecido, e as medidas cabíveis serão tomadas”, acrescentou.
O líder do governo aproveitou para pedir paciência e compreensão aos servidores da saúde, que cobram a conclusão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da categoria. Ele reconheceu as dificuldades enfrentadas, mas assegurou que a gestão tem responsabilidade e compromisso com os trabalhadores. “Sei das angústias dos servidores e da importância desse plano, mas é preciso entender as limitações do Estado. As conquistas virão dentro das condições que o governo pode oferecer. Essa pauta será resolvida com diálogo e responsabilidade”, garantiu.
Moraes também elogiou a atuação do deputado Adailton Cruz (PSB) pela forma como tem conduzido as demandas da categoria e incentivou o diálogo entre os representantes sindicais e o Executivo. “O sindicalista tem que saber negociar, e o deputado Adailton é um grande negociador. Ele entende o que o Estado pode fazer e está ajudando a construir uma solução equilibrada para os servidores”, afirmou.
Em outro momento do discurso, o parlamentar abordou as investigações envolvendo o governador Gladson Cameli e saiu em defesa do chefe do Executivo, destacando que ele tem agido dentro da lei e confiando na Justiça. “O governador está tranquilo. Contratou bons advogados, como qualquer cidadão faria, e vai enfrentar o processo com serenidade. Ele tem o direito de recorrer, de se defender e de provar sua inocência”, disse. Moraes ressaltou ainda que o governador é vítima de ataques políticos e que sua trajetória será reconhecida pela população.
“Gladson Cameli é um homem de bem, que tem trabalhado pelo Acre. A oposição pode até tentar, mas ele continuará de pé e será o senador mais votado da história do Estado”, declarou o líder do governo. O deputado finalizou reforçando a confiança no resultado das investigações e na força política do governador. “Confiamos na Justiça e no trabalho de Gladson. Ele tem o respeito e o carinho do povo acreano, e, com certeza, sairá dessa ainda mais forte.”
Acre ocupa 18ª posição no ranking nacional da “Regra de Ouro”
O Acre ficou na 18ª posição no ranking nacional dos estados com maior capacidade de cumprimento da Regra de Ouro, segundo dados divulgados pelo Centro de Liderança Pública (CLP) no Ranking de Competitividade dos Estados 2025. O indicador avalia a capacidade fiscal dos governos estaduais com base na diferença entre as despesas de capital empenhadas e as receitas de operações de crédito, dividida pela receita corrente líquida.
De acordo com o estudo, quanto maior a porcentagem obtida, maior é a capacidade do estado de realizar investimentos com recursos próprios, sem depender de endividamento para custear despesas correntes, como folha de pagamento e manutenção da máquina pública. No caso acreano, o índice registrado foi de 9,20%, o que coloca o estado em uma posição intermediária no cenário nacional.
A chamada Regra de Ouro, prevista na Constituição Federal, é um mecanismo que proíbe o governo de contrair dívidas para pagar despesas operacionais, como salários e aposentadorias. Ela serve como um termômetro de responsabilidade fiscal, demonstrando o equilíbrio entre arrecadação, endividamento e investimentos.
Enquanto o Acre aparece na 18ª colocação, os estados com melhor desempenho no ranking foram Espírito Santo (1º lugar), Mato Grosso (2º) e Alagoas (3º).
O levantamento do CLP utiliza dados do Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), do Tesouro Nacional, e tem como objetivo medir a capacidade de gestão e sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros.
