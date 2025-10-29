Adailton Cruz pressiona governo por conclusão do PCCR da Saúde e cobra explicações sobre óbito de recém-nascido

Durante a sessão ordinária realizada na manhã desta quarta-feira (29), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Adailton Cruz (PSB) voltou a cobrar do Governo do Estado a conclusão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde e tratou da morte do recém-nascido José Pedro, ocorrida na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. O parlamentar destacou que o governo havia prometido entregar o plano até o dia 30 de setembro, mas adiou novamente o prazo para 31 de dezembro.

“Ontem, a equipe de governo se reuniu com os trabalhadores da saúde, mas, em vez de apresentar o plano concluído, pediu mais dois meses de prazo. Os servidores estão cansados de esperar e, neste momento, se reúnem em assembleia no auditório do Pronto Socorro para deliberar sobre as próximas ações. Essa Casa precisa estar ao lado desses profissionais, que sustentam o sistema de saúde com esforço e dedicação”, afirmou. Adailton reforçou que continuará acompanhando a mobilização da categoria. “Estarei com eles, como sempre estive, cobrando a entrega desse plano, que é uma reivindicação justa e essencial para o reconhecimento da saúde pública acreana.”

O deputado também lamentou profundamente a morte do bebê José Pedro, que foi retirado vivo do próprio velório após erro médico, e cobrou apuração rigorosa do caso. “Fiquei abalado com o ocorrido. Esse fato mancha a imagem da nossa saúde pública e abala a confiança da sociedade nas unidades hospitalares. É uma situação lamentável e grave, que não poderia ter acontecido”, disse. Ele ressaltou que, embora os profissionais da maternidade trabalhem sob sobrecarga e com déficit de recursos, a falha precisa ser apurada com transparência. “A Maternidade Bárbara Heliodora enfrenta falta de leitos, de técnicos, de enfermeiros e de equipamentos, mas é necessário identificar e responsabilizar os envolvidos para que tragédias como essa não se repitam.”

Adailton informou ainda que protocolou um pedido de esclarecimento à Secretaria de Estado de Saúde e apresentou requerimento para convocar o secretário da pasta e a direção da maternidade a prestarem esclarecimentos à Comissão de Saúde da Aleac. “Estamos convocando o secretário e a direção da Maternidade Bárbara Heliodora para que, no próximo dia 12, às 9 horas, venham a esta Casa explicar o que aconteceu. Essa Casa e a sociedade acreana merecem respostas”, afirmou. O parlamentar encerrou sua fala se solidarizando com a família do bebê e com os trabalhadores da saúde. “Deixo minha solidariedade à família de José Pedro e a todos os profissionais que se dedicam, mesmo diante das dificuldades. Continuaremos cobrando respostas e lutando por um sistema de saúde mais justo e humano.”

