Manchester City vence o Borussia e segue invicto na Champions League

O Manchester City derrotou o Borussia Dortmund por 4 x 1 nesta quarta-feira (5/11), pela 4ª rodada da Liga dos Campeões. No Etihad Stadium, Phil Foden foi o destaque do City com dois gols, enquanto Haaland e Cherki completaram o placar. Pelo time alemão, quem diminuiu foi Anton.
Com o gol marcado, Haaland assumiu a artilharia da competição ao lado de Mbappé e Kane, com 5 marcados.
Com o triunfo, o time de Pep Guardiola manteve a invencibilidade e chegou aos 10 pontos, na 4ª colocação. O Borussia permanece com 7, em 10º lugar.
O jogo:
O placar foi aberto aos 21 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes, Reijnders encontrou Foden dentro da área. O meia girou com rapidez e finalizou com categoria, colocando no canto do goleiro Kobel para marcar o primeiro e colocar o Manchester City em vantagem.
Sete minutos depois, aos 28, o time inglês ampliou. A jogada começou pela direita, passou por todo o campo ofensivo e terminou nos pés de Doku, que driblou o marcador pela esquerda e tocou para trás. Haaland chegou batendo forte, de primeira, sem chances para o goleiro, e fez 2 x 0 ainda antes do intervalo.
Na segunda etapa, o Borussia até tentou reagir, mas foi o City quem voltou a balançar as redes. Aos 11 minutos, novamente com assistência de Reijnders, Foden apareceu entre os zagueiros, girou rápido e finalizou no canto, marcando o terceiro dos ingleses.
O time alemão descontou aos 26 minutos: Svensson cobrou falta com rapidez e cruzou na área, a defesa do City vacilou, e Anton completou de primeira, diminuindo o placar.
Nos acréscimos da etapa final, Cherki matou o jogo para os ingleses. Os Citizens roubaram a bola na intermediária, Cherki carregou sem ser pressionado e marcou.
Você precisa fazer login para comentar.