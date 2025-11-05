Prefeito Jerry Correia segue agenda intensa em Brasília e apresenta demandas estratégicas do município

O primeiro caso ocorreu na terça-feira, 4, quando os oficiais da PCAC deram cumprimento a um mandado de internação contra um adolescente dependente químico na Comunidade Santa Lúcia. O jovem apresentava comportamento agressivo dentro de casa, tendo danificado móveis, uma motocicleta e o carro da própria mãe após ela se negar a lhe dar dinheiro para sustentar o vício.
A mãe do adolescente procurou a DEMPCA e solicitou uma medida protetiva. O pedido foi encaminhado ao Poder Judiciário, que não apenas concedeu as medidas protetivas, como também determinou a internação do menor infrator em unidade apropriada para tratamento e acompanhamento.
Já na manhã desta quarta-feira, 5, os oficiais de polícia cumpriram mais um mandado de prisão, desta vez contra um homem de 69 anos, condenado por estupro de vulnerável. O mandado foi expedido pela Vara da Infância e Juventude de Cruzeiro do Sul, e o condenado foi localizado no bairro Cohab.
De acordo com o documento judicial, o homem, identificado como Raimundo Justino de Oliveira, foi condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado, conforme decisão transitada em julgado. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
O delegado Vinícius Almeida, titular da DEMPCA, destacou o empenho das equipes e a importância do trabalho integrado entre polícia e Judiciário. “Essas ações demonstram o compromisso da Polícia Civil em garantir o cumprimento das decisões judiciais e a proteção das vítimas. Tanto no caso do menor, que precisa de acompanhamento especializado, quanto no cumprimento da pena do condenado, atuamos para assegurar que a lei seja cumprida e que a sociedade tenha mais segurança”, afirmou o delegado.
Você precisa fazer login para comentar.