Estelionatário disse que o dinheiro havia sido transferido para uma conta da vítima

ITHAMAR SOUZA

Um homem foi vítima de estelionato e acabou perdendo uma retroescavadeira na manhã do último domingo (16), em Rio Branco.

O dono do veículo mora em Assis Brasil e havia publicado a venda do trator na OLX, e acabou fechando o negócio com um comprador em Rio Branco. O dono levou a máquina pesada em cima de quincho para a capital, com destino ao bairro Belo Jardim 2.

Após entregar o equipamento, o estelionatário disse que o dinheiro havia sido transferido para uma conta da vítima, em uma conta bancária pré destinadas em acordo. Ao retornar para o interior, ainda próximo ao município de Brasiléia, o homem conferiu a conta bancaria e percebeu que o dinheiro combinado não estava na conta. Nesse momento, a vítima se deu conta que caiu em um golpe.

Rapidamente o homem retornou para Rio Branco e parou na Delegacia da Mulher, onde informou o ocorrido. À reportagem, a vítima contou que o trator de cor amarelo estaria na região do Belo Jardim e pediu que quem encontrar esse veículo de grande porte, entre em contato pelo número (68) 99250-3312 e informe a localização para Edmar.

Comentários