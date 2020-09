Por Iryá Rodrigues

O resultado do exame de DNA confirmou que o corpo encontrado carbonizado dentro de um carro, na Rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco no mês de abril deste ano, é de Cassius Cley Souza Costa, de 37 anos.

Ele sumiu logo após tentar matar a companheira Zuleide de Souza Pessoa, a facadas, no dia 21 de abril, no Conjunto Joafra, na capital acreana. O carro onde o corpo foi achado era dele. Porém, o resultado do laudo pericial só foi concluído no último dia 10 de agosto, quase quatro meses depois do crime. A divulgação foi feita nesta quinta-feira (17), pela direção do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) de Rio Branco.